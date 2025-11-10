Cổ phiếu PET tăng kịch trần sau thông tin PVN thoái vốn

Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng 10/11, cổ phiếu PET đã nhanh chóng tăng kịch trần ngay khi thị trường mở cửa. Hiện, PET ghi nhận mức giá 32.200 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 733.000 đơn vị.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin chi tiết về kế hoạch đấu giá toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Petrosetco.

Theo thông báo, PVN sẽ chào bán trọn lô hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET (tương đương 23,2% vốn điều lệ). Giá khởi điểm được ấn định là 36.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 13% so với thị giá PET hiện nay.

Diễn biến giá CP PET 1 năm vừa qua

Nếu phiên đấu giá thành công, PVN dự kiến thu về tối thiểu 909 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h sáng ngày 11/12/2025. Mặc dù giá khởi điểm cao hơn thị trường, mức này vẫn thấp hơn đỉnh 3 năm của PET (41.300 đồng/cp) được lập ngày 19/8.

Về doanh nghiệp, Petrosetco là đơn vị thành viên của Petrovietnam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phân phối sản phẩm công nghệ, cung ứng hậu cần, dịch vụ đời sống, vận hành tòa nhà và bất động sản. Doanh nghiệp cũng là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Apple, Nokia, Realme…

Thông tin thoái vốn của PVN đến trong bối cảnh kinh doanh của Petrosetco đang rất tích cực. Kết thúc quý 3/2025, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 145 tỷ đồng, tăng vọt 95% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính (152,7 tỷ) khi khoản lãi từ chứng khoán kinh doanh tăng đột biến.

Doanh thu theo quý PET (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế PET theo quý (tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Petrosetco đạt 247,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (244 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PET là 11.734 tỷ đồng. Công ty giảm lượng tiền mặt (còn 955 tỷ) nhưng tăng mạnh đầu tư tài chính ngắn hạn lên 4.061 tỷ đồng (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và chứng khoán kinh doanh).

Đợt thoái vốn của PVN tại Petrosetco là một phần của kế hoạch tổng thể về sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.