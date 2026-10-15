Cổ phiếu phát hành thêm của SHB hồi tháng 4, bao giờ thì giao dịch được?

Chiều ngày 15/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) tổ chức Hội nghị nhà đầu tư.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về cổ phiếu SHB, cụ thể là kế hoạch chia cổ tức năm 2026; việc phát hành thêm cổ phiếu năm 2026 khi nào thì giao dịch được….Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB chia sẻ, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm nay SHB thực hiện chia cổ tức 16% từ phần lợi nhuận của năm 2025, với tỷ lệ tiền mặt 6% và cổ phiếu 10%.

Về việc phát hành thêm để tăng vốn, mấy ngày qua xuất hiện một số thông tin liên quan đến cổ phiếu SHB, Ngân hàng cũng đã có thông cáo báo chí rất đầy đủ, rõ ràng.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, hồi tháng 4 năm nay SHB có đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 459 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:10. Giá chào bán được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên đến hiện tại số cổ phiếu phát hành thêm vẫn chưa giao dịch được.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư, bà Ngô Thu Hà nhấn mạnh lại: "Việc phát hành cổ phiếu của chúng tôi đã thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. NHNN đã phê duyệt phương án tăng vốn. Chúng tôi đã triển khai và nhận được sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán về việc chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và ESOP.

Hiện nay, hồ sơ của chúng tôi đã được gửi lên NHNN. Cơ quan quản lý đang thực hiện quy trình xem xét, phê duyệt để ghi nhận mức vốn điều lệ mới của SHB theo kết quả phát hành. Dự kiến trong tháng 10 này, nếu sớm hơn nữa có thể tuần sau, chúng tôi sẽ nhận được quyết định phê duyệt vốn điều lệ mới tại giấy phép hoạt động từ phía Ngân hàng Nhà nước." – bà Hà chia sẻ với cổ đông.

Tổng giám đốc SHB cho biết thêm, khi thực hiện xong các thủ tục theo đúng quy định, được phê duyệt về tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước, SHB sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo, dự kiến trong vòng tối đa 10 ngày sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định. Sau đó, trong vòng 5 ngày làm việc, theo quy định tại Nghị định 155 của Chính phủ, SHB sẽ thực hiện giao dịch chính thức các cổ phiếu vừa rồi.

Theo thông tin từ lãnh đạo SHB, "nếu theo đúng kế hoạch, giữa tháng 11 các nhà đầu tư có thể thực hiện được việc giao dịch các cổ phiếu. Thực tế cổ phiếu đấy của các nhà đầu tư đã được về tài khoản rồi, chỉ chờ ngày giao dịch theo quy định của Nhà nước".