Cổ phiếu Sacombank giảm chạm sàn

Tiếp nối đà tăng của phiên trước, thị trường chứng khoán ghi nhận thêm một ngày giao dịch 7/1 đầy thăng hoa. Chỉ số VN-Index giữ sắc xanh trong toàn bộ thời gian và ngày càng mở rộng biên độ về cuối phiên. Động lực chính trong phiên tới từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong đó cổ phiếu ngân hàng nổi bật với hàng loạt tên tuổi đồng loạt tăng trên 3% như CTG, VCB, BID.

Dù vậy, không phải cổ đông của ngân hàng nào cũng được hưởng niềm vui trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, mã STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đối mặt với áp lực bán mạnh xuyên suốt. Có thời điểm cổ phiếu này đã chạm mức giá sàn 52.800 đồng/cp trước khi hồi phục đôi chút.

Kết phiên, cổ phiếu STB đứng tại mức 53.400 đồng/cp, giảm 5,8% so với phiên trước và là cổ phiếu kém sắc nhất nhóm “bank” trong phiên hôm nay. Chỉ trong 1 tuần nhưng thị giá STB mất 11%, vốn hóa thị trường của Sacombank hiện còn 100.670 tỷ đồng, “bay” gần 8.700 tỷ chỉ sau vài phiên của năm mới 2026.

Đi cùng với biến động mạnh về thị giá là thanh khoản, khối lượng giao dịch trong phiên xấp xỉ 54 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2.900 tỷ đồng.

Mới nhất, Sacombank đã công bố tổng quan tình hình kinh doanh năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của nhà băng này trong năm 2025 ước đạt 7.628 tỷ đồng. So với kế hoạch 14.650 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngân hàng này chỉ mới hoàn thành khiêm tốn khoảng 52% mục tiêu năm. Đây là một bất ngờ lớn với thị trường khi trước đó kỳ vọng về việc xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính sẽ giúp ngân hàng bứt phá.

Ngoài ra, trong 3 quý đầu năm, Sacombank đã công bố lợi nhuận tới gần 11.000 tỷ đồng. Như vậy ước tính riêng trong quý 4 ngân hàng này lỗ khoảng 3.360 tỷ đồng.

Cả năm 2025, tổng trích lập dự phòng của Sacombank là 11.159 tỷ đồng, trong khi lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ ở mức hơn 2.151 tỷ đồng. Như vậy, riêng trong quý 4, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đã vọt lên hơn 9.000 tỷ đồng.