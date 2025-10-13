Cổ phiếu VIC lập kỷ lục hơn 200.000 đồng/cổ phiếu, VN-Index nối dài chuỗi “thăng hoa”

Theo đó, phiên ngày 13/10 cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục là tâm điểm khi tăng kịch trần gần 7% lên 205.400 đồng/cổ phiếu, đánh dấu cột mốc lịch sử, ghi nhận mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết đưa vốn hóa của Vingroup gần chạm mốc 800.000 tỷ đồng. Với mức vốn hóa lập đỉnh này, Vingroup đang dần bỏ xa các Bluechip khác như Vietcombank, Vinhomes, VietinBank,…

Khối lượng giao dịch đạt gần 7,2 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 1.400 tỷ đồng. Khối ngoại cũng rót ròng mạnh gần 272 tỷ đồng, qua đó củng cố vai trò “trụ đỡ” của VIC trong phiên giao dịch biến động này.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh lịch sử, vượt mốc 200.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến trên của cổ phiếu VIC hưởng ứng từ thông tin Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vừa hoàn tất dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 1,55% vốn điều lệ của Tập đoàn, để góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), ông Vượng đã gửi báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và Vingroup về giao dịch cổ phiếu nội bộ. Số cổ phiếu này có giá trị theo mệnh giá hơn 600 tỷ đồng và được chuyển nhượng nhằm phục vụ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thông qua VinEnergo.

Trọng điểm tình hình giao dịch phiên hôm nay, VN-Index đóng cửa tăng thêm 17,57 điểm đưa chỉ số đạt 1.765,12 điểm. HNX-Index thu về 1,73 điểm, dừng tại 275,35 điểm; UPCoM-Index tăng 1,09 điểm lên mức 112,70 điểm.

Thị trường diễn biến sôi động đưa dòng tiền tăng mạnh vượt lên mức gần 48.700 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Tại HoSE chiếm 44.500 tỷ đồng với hơn 1,3 tỷ đơn vị cổ phiếu được sang tay trong phiên.

Thị trường chứng khoán tiếp đà "thăng hoa", VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Tâm điểm giao dịch sôi động, nổi bật ở nhóm cổ phiếu bất động sản nhờ vào “siêu trụ” VIC tăng kịch trần, hai cổ phiếu cùng họ khác gồm VHM +0,98% và VRE +6,57% cũng tăng tốt, ngoài ra CRV tiếp tục kịch trần ở phiên thứ 2 sau màn chào sân HoSE tại phiên ngày 10/10.

Loạt các cổ phiếu của mã này tăng bứt phá, như: NVL +2,56%, KBC +2,8%, PDR +4,23%, DXG +3,14%, TCH +4,66%, DIG +5,14%, VPI +2,94%, … CEO, HDC cùng tím trần. Ngược lại, SIP, SNZ, NTC, CRE,… lại bị nhà đầu tư rút vốn.

Dù chỉ số tăng ở mức cao, nhưng số cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng số đông cổ phiếu bị giảm giá có cổ phiếu VCB, BID, VPB, MBB, ACB, VIB, EIB, TPB, MSB,… Chiều tích cực ghi nhận CTG +1,45%, TCB +4,96%, HDB +2,51%, LPB +1,74%, PGB +2,34%,…

Ngoài ra, trên thị trường cũng nổi bật các điểm tím trần tại ngành công nghiệp như VJC, CII,… các cổ phiếu ở nhóm chứng khoán SHS, VND, HCM, CTS đều có sắc xanh. Tiêu cực tại nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu HPG, NKG, DCM bị bán mạnh thị giá giảm hơn 2%.

Phía nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, tâm điểm khối này bán mạnh nhất là HPG với hơn 365,5 tỷ đồng, tiếp đó là VRE, VHM và MBB đều bị tháo vốn hơn 300 tỷ đồng, MSB và VPB cũng bị khối ngoại bán ra lần lượt 218,5 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Chiều mua vào VIC được khối ngoại mua vào lên đến gần 272 tỷ đồng, SHB +170 tỷ đồng, VNM +113 tỷ đồng, HDB +98 tỷ đồng, MWG và CII được mua hơn 80 tỷ đồng, nối sau còn có TCB, HDG, BSR, TCH,… được mua ròng hơn 50 tỷ đồng,…