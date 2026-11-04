Cơ quan nào trên cơ thể con người là nơi DUY NHẤT không có máu chảy qua?

Rất nhiều người trong chúng ta tin rằng máu hiện diện ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Hệ tuần hoàn với hàng ngàn km mạch máu đóng vai trò như mạng lưới giao thông huyết mạch, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến từng tế bào. Thế nhưng, tạo hóa lại dành ra một ngoại lệ duy nhất cho một bộ phận gồm các tế bào sống: nơi này hoàn toàn "vắng bóng" các mạch máu.

Sự thật về những tế bào không có máu

Nhiều khu vực trên cơ thể không hề có mạch máu như móng tay, tóc, men răng hay lớp thượng bì ngoài cùng của da. Tuy nhiên, về bản chất sinh học, đây là những cấu trúc chứa tế bào đã chết hoặc chất sừng hóa. Nếu xét riêng các tế bào còn sống và đang hoạt động liên tục, trên cơ thể người chỉ có duy nhất giác mạc của mắt là không có mạch máu trực tiếp nuôi dưỡng.

Cơ chế tự nuôi dưỡng kỳ diệu của giác mạc

Giác mạc là lớp mô trong suốt nằm ở ngoài cùng của nhãn cầu, đóng vai trò như mặt kính bảo vệ và hội tụ ánh sáng vào võng mạc. Để đảm bảo thị lực rõ nét, giác mạc bắt buộc phải duy trì độ trong suốt tuyệt đối. Sự xuất hiện của bất kỳ mạch máu nào tại đây cũng sẽ cản trở ánh sáng và làm mờ tầm nhìn.

Không có mạch máu, giác mạc duy trì sự sống thông qua cơ chế thẩm thấu trực tiếp. Chuyên gia sinh học Luis Villazon giải thích rằng oxy trong không khí hòa tan vào lớp màng nước mắt ở phía ngoài rồi khuếch tán vào bên trong. Cùng lúc đó, thủy dịch nằm ở khoang giữa thể thủy tinh và giác mạc sẽ cung cấp chất dinh dưỡng từ phía sau, kết hợp với sự hỗ trợ trao đổi dọc theo các sợi thần kinh nối với giác mạc.

Bên cạnh giác mạc, sụn khớp cũng là mô sống không chứa mạch máu nhờ nhận dinh dưỡng qua dịch khớp. Dù vậy, giác mạc vẫn là bộ phận đặc biệt nhất thuộc cơ quan thị giác có khả năng tiếp nhận oxy trực tiếp từ môi trường không khí bên ngoài.

Nguồn: BBC