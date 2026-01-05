Cơ sở để VN-Index có thể lên 2.032 điểm

Báo cáo Triển vọng đầu tư 2026 vừa được Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (Chứng khoán Rồng Việt) công bố đã sử dụng hình ảnh 11,2 km/giây – “vận tốc thoát” của Trái Đất – như một ẩn dụ cho chu kỳ mới của thị trường. Trong vật lý, đây là tốc độ tối thiểu để một vật thể vượt qua lực hấp dẫn, bay vào vũ trụ và không bị kéo trở lại quỹ đạo cũ.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, trong đầu tư, 11,2 km/giây tượng trưng cho thời điểm thị trường hội tụ đủ động cơ nội tại và “nhiên liệu” tăng trưởng, cho phép bứt khỏi quán tính cũ để bước sang một chu kỳ mới. "Năm 2026 chính là thời điểm đó, khi các lực cản bên ngoài dần hạ nhiệt và nền tảng trong nước đã sẵn sàng cho một pha tăng tốc dài hạn của thị trường" - Trung tâm Phân tích Rồng Việt nhận định.

Cụ thể, báo cáo dự phóng VN-Index có thể hướng đến vùng mục tiêu từ 1.712 đến 2.032 điểm trong vòng 12–14 tháng tới. Kịch bản này được xây dựng dựa trên giả định EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) năm 2026 đạt khoảng 137–140 đồng, tương ứng mức tăng 15–19% so với cùng kỳ, cùng với định giá P/E (thị giá trên lợi nhuận) mục tiêu trong khoảng 12,5–14,5 lần.



Ảnh minh họa cho VN-Index có thể đạt 2.032 trong 12-14 tháng tới khi vận tốc 11,2km/s

Theo Chứng khoán Rồng Việt, năm 2026 được xem là điểm xuất phát của một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó việc định vị đúng chiến lược đầu tư ngay từ đầu sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với lợi thế dài hạn. "Thị trường được kỳ vọng chuyển dịch từ câu chuyện “đắt theo chỉ số” sang “hấp dẫn theo chiều rộng”, khi tăng trưởng lợi nhuận quay trở lại vai trò dẫn dắt. Đồng thời, mặt bằng định giá tổng thể có thể được tái cân bằng, khi các phần thiên lệch từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với mức P/E rất cao dần được điều chỉnh theo giá trị kinh tế thực tế" - báo cáo nêu.

Chứng khoán Rồng Việt cũng lưu ý rằng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE đang giảm về mức thấp nhất trong vòng ba năm, trong khi giá trị nắm giữ vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy cấu trúc sở hữu mang tính tập trung, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng. Trong bối cảnh đó, chỉ cần xuất hiện các chất xúc tác phù hợp, tính đàn hồi của dòng vốn có thể được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn, Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình minh bạch hóa và phát triển hạ tầng giao dịch, qua đó củng cố môi trường đầu tư. Hệ thống văn bản pháp lý dự kiến có hiệu lực từ năm 2026 hướng tới chuẩn hóa, nâng cao tính minh bạch và chuẩn vận hành của thị trường.

Lộ trình triển khai CCP (đối tác bù trừ trung tâm) cùng các hạng mục nâng cấp kỹ thuật được xem là nền tảng cho giai đoạn “chạy nước rút” hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE, với các kỳ đánh giá và kiểm chứng vận hành diễn ra trong năm 2026.

Những “cơn gió ngược” Chứng khoán Rồng Việt cũng chỉ ra những “cơn gió ngược” mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt trong năm 2026, bao gồm căng thẳng địa chính trị, mức độ bất định trong điều hành chính sách tại Mỹ, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn hạ lãi suất, kéo theo áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước. Ngoài ra, rủi ro điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với P/E cao nhưng tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp kỳ vọng cũng là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ.



