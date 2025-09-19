Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2 "ông lớn" thế giới chung tay xây dựng

Con đường làm từ rác nhựa đầu tiên tại Việt Nam

Việt Nam đang tiến thêm một bước trong hành trình phát triển bền vững với con đường làm từ rác nhựa đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2019, Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng) hợp tác với Tập đoàn đa quốc gia Dow Chemical của Mỹ xây dựng con đường từ nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam, dài 1.400 mét. Con đường độc lạ này tiệu thụ 7 tấn chất thải nhựa - tương đương 1,8 triệu túi nilon.

Đồ họa gốc: Deep C

Trong tương lai, DEEP C dự kiến triển khai thêm nhiều con đường tương tự, góp phần vào giải pháp sáng tạo xử lý rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Vào tháng 6/2025, bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng) cho biết: "Tới đây, DEEP C lên kế hoạch xây con đường từ rác nhựa thứ hai. Hiện, dự án đang trong quá trình thẩm định báo cáo khả thi".

Lãnh đạo của DEEP C chụp ảnh trên con đường làm từ rác nhựa tại Việt Nam. Ảnh: Lê Lai/Forbes Việt Nam

Giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam thải ra hơn 31 tỷ túi nilon, trong khi chỉ 15% trong số đó được tái chế và tái sử dụng, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Deep C đặt mục tiêu trở thành khu công nghiệp không rác thải vào năm 2040 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2025.

"Tái sinh" rác nhựa thành tài nguyên

Các con đường làm từ nhựa tái chế chứng minh rằng rác thải nhựa có thể trở thành nguồn tài nguyên tái tạo giá trị, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn cho nhựa.

Dự án này mở ra hướng đi mới cho bao bì nhựa đã qua sử dụng, thay vì bị thải bỏ hoặc chôn lấp, đồng thời mang lại những con đường có chất lượng và độ bền vượt trội so với đường nhựa thông thường.

Rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng.

Rác thải nhựa sử dụng trong dự án chủ yếu là bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng, như màng bọc polyethylene. Sau khi được làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ, nhựa được trộn với nhựa đường ở nhiệt độ 150-180°C. Ở mức nhiệt này, nhựa tan chảy hoàn toàn và liên kết với nhựa đường, tạo ra những con đường bền chắc hơn. Việc sử dụng nhựa tái chế trong đường giúp giảm phát thải khí nhà kính bằng cách thay thế một phần bitumen trong nhựa đường.

Trước khi thi công, Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành hai thí nghiệm, với kết quả đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của Việt Nam. Nhờ thành công này, nhiều con đường sử dụng nhựa tái chế hơn sẽ được nhân rộng tại các Khu công nghiệp DEEP C.