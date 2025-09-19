Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2 "ông lớn" thế giới chung tay xây dựng

19-09-2025 - 11:38 AM | Doanh nghiệp

Sự xuất hiện của con đường này là minh chứng cho nỗ lực bền vững tại Việt Nam.

Con đường làm từ rác nhựa đầu tiên tại Việt Nam

Việt Nam đang tiến thêm một bước trong hành trình phát triển bền vững với con đường làm từ rác nhựa đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2019, Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng) hợp tác với Tập đoàn đa quốc gia Dow Chemical của Mỹ xây dựng con đường từ nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam, dài 1.400 mét. Con đường độc lạ này tiệu thụ 7 tấn chất thải nhựa - tương đương 1,8 triệu túi nilon.

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2

Đồ họa gốc: Deep C

Trong tương lai, DEEP C dự kiến triển khai thêm nhiều con đường tương tự, góp phần vào giải pháp sáng tạo xử lý rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Vào tháng 6/2025, bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng) cho biết: "Tới đây, DEEP C lên kế hoạch xây con đường từ rác nhựa thứ hai. Hiện, dự án đang trong quá trình thẩm định báo cáo khả thi".

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2

Lãnh đạo của DEEP C chụp ảnh trên con đường làm từ rác nhựa tại Việt Nam. Ảnh: Lê Lai/Forbes Việt Nam

Giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam thải ra hơn 31 tỷ túi nilon, trong khi chỉ 15% trong số đó được tái chế và tái sử dụng, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Deep C đặt mục tiêu trở thành khu công nghiệp không rác thải vào năm 2040 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2025.

"Tái sinh" rác nhựa thành tài nguyên

Các con đường làm từ nhựa tái chế chứng minh rằng rác thải nhựa có thể trở thành nguồn tài nguyên tái tạo giá trị, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn cho nhựa.

Dự án này mở ra hướng đi mới cho bao bì nhựa đã qua sử dụng, thay vì bị thải bỏ hoặc chôn lấp, đồng thời mang lại những con đường có chất lượng và độ bền vượt trội so với đường nhựa thông thường.

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2

Rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng.

Rác thải nhựa sử dụng trong dự án chủ yếu là bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng, như màng bọc polyethylene. Sau khi được làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ, nhựa được trộn với nhựa đường ở nhiệt độ 150-180°C. Ở mức nhiệt này, nhựa tan chảy hoàn toàn và liên kết với nhựa đường, tạo ra những con đường bền chắc hơn. Việc sử dụng nhựa tái chế trong đường giúp giảm phát thải khí nhà kính bằng cách thay thế một phần bitumen trong nhựa đường.

Trước khi thi công, Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành hai thí nghiệm, với kết quả đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của Việt Nam. Nhờ thành công này, nhiều con đường sử dụng nhựa tái chế hơn sẽ được nhân rộng tại các Khu công nghiệp DEEP C.

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng

Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng Nổi bật

Vietjet sắp nhận chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên sau gần một thập kỷ đặt hàng

Vietjet sắp nhận chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên sau gần một thập kỷ đặt hàng Nổi bật

VR City - Vũ trụ thực tế ảo, kỷ nguyên mới trong ngành giải trí

VR City - Vũ trụ thực tế ảo, kỷ nguyên mới trong ngành giải trí

11:30 , 19/09/2025
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ tại tại 6 nước Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội ô tô Ả Rập

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ tại tại 6 nước Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội ô tô Ả Rập

10:25 , 19/09/2025
R&D và chuyển đổi số sẽ tạo bước nhảy vọt cho Nông nghiệp Việt Nam

R&D và chuyển đổi số sẽ tạo bước nhảy vọt cho Nông nghiệp Việt Nam

10:08 , 19/09/2025
Giữ chân khách hàng khi lựa chọn tiêu dùng ngày càng đa dạng

Giữ chân khách hàng khi lựa chọn tiêu dùng ngày càng đa dạng

10:00 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên