Con gái đang ở nước ngoài gọi về, người đàn ông vội vã ra ngân hàng chuyển khoản 140 triệu đồng

Theo Công an TP Hà Nội, vào sáng ngày 25/9/2025, ông C (SN 1972) có nhận được cuộc gọi từ một tài khoản facebook có tên và hình ảnh đại diện giống tài khoản con gái ông đang ở nước ngoài. Nhưng do có kết nối cuộc gọi kém, tài khoản này có để lại tin nhắn cần tiền để trả cho bạn.

Do tin tưởng đó là con gái mình nên ông đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn. Đến tối cùng ngày, con gái ông có gọi điện về nói chuyện thì ông mới biết người dùng tài khoản facebook sáng nay không phải là con gái. Phát hiện mình bị lừa, ông C đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Thời gian qua, Công an Thành phố đã tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này.

Để phòng tránh các đối tượng, hình thức lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

- Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

- Không truy cập vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

- Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công An TP Hà Nội