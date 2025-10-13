Xuất hiện hình thức lừa đảo mới chưa từng xuất hiện nhắm đến người già: Điện thoại mất quyền kiểm soát, công an gọi 20 cuộc vẫn bất lực

Nạn nhân là một cụ bà bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, trong khi toàn bộ số tiền trong tài khoản dành dụm để chữa bệnh đứng trước nguy cơ bị cuỗm sạch chỉ trong tích tắc.

Khi điện thoại trở thành “vũ khí” trong tay kẻ lừa đảo

Theo thông tin từ công an địa phương, cụ bà bị kẻ lừa đảo gọi điện giả danh cán bộ nhà nước, rồi dụ cài ứng dụng “hỗ trợ kiểm tra tài khoản”. Không ngờ, ứng dụng này cho phép chúng từ xa điều khiển hoàn toàn điện thoại của nạn nhân: nghe, gọi, chặn tin nhắn, thậm chí chặn luôn các cuộc gọi đến từ cảnh sát.

Nhận thấy cụ bà đang rơi vào bẫy, công an đã liên tục gọi hơn 20 cuộc điện thoại nhưng đều không kết nối được. Tin nhắn cảnh báo, cuộc gọi khẩn cấp - tất cả đều vô hiệu. Trong lúc ấy, kẻ lừa đảo đang từng bước thao túng tâm lý, yêu cầu bà chuyển tiền “phục vụ điều tra” - một chiêu quen thuộc trong các vụ lừa đảo giả danh công an, tòa án, hoặc nhân viên ngân hàng.

Nhận định tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng lập tức lên đường đến tận nhà nạn nhân. Khi không thể liên lạc bằng bất kỳ phương thức nào, họ quyết định xông vào nhà, trực tiếp tháo thẻ SIM khỏi điện thoại - biện pháp duy nhất có thể ngăn chặn kết nối giữa kẻ lừa đảo và cụ bà trong khoảnh khắc sinh tử ấy.

Pha “ra tay trong tích tắc” của cảnh sát đã cứu kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi tách được kết nối, nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình suýt trở thành “con mồi” trong đường dây tinh vi.

Điện thoại bị chiếm quyền - chiêu lừa mới nhắm vào người cao tuổi

Theo công an, đây là chiêu thức lừa đảo mới: kẻ gian dụ nạn nhân cài phần mềm “hỗ trợ kỹ thuật”, rồi từ đó giành quyền kiểm soát điện thoại, khóa các cuộc gọi và tin nhắn cảnh báo. Với người già không rành công nghệ, chiêu này đặc biệt nguy hiểm – bởi họ không chỉ mất tiền, mà còn mất luôn khả năng cầu cứu.

Bên cạnh hình thức chiếm quyền điều khiển điện thoại, thời gian gần đây còn xuất hiện nhiều kiểu lừa đảo khác nhắm vào người cao tuổi như: bán “thực phẩm chức năng thần kỳ”, mời đầu tư dự án dưỡng lão, lừa đảo qua “dịch vụ y tế miễn phí”... Tất cả đều khai thác nỗi sợ bệnh tật, sự cô đơn và tâm lý thiếu cập nhật thông tin của người già.

Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản:

- Không cài ứng dụng lạ hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, hay đường link gửi đến.

- Không tin lời “cán bộ, công an, nhân viên ngân hàng” gọi yêu cầu chuyển tiền. Cơ quan nhà nước không bao giờ xử lý tiền qua điện thoại.

- Khi điện thoại có dấu hiệu bất thường như tự động gọi, tự gửi tin nhắn, không nhận được cuộc gọi, hãy lập tức báo cho con cháu hoặc công an.

- Với các khoản tiền lớn, luôn bàn bạc với người thân trước khi chuyển.

Cùng với đó, chống lại tội phạm công nghệ cao không thể chỉ dựa vào cảnh sát mà còn cần sự phối hợp từ nhiều phía.

Con cháu nên thường xuyên trò chuyện, hỏi han cha mẹ, đặc biệt khi họ nói “có người gọi nói giúp kiểm tra tài khoản” hay “có ứng dụng bảo mật mới”. Một câu hỏi kịp thời có thể cứu cả một khoản tiền tích cóp cả đời.

Chính quyền và cộng đồng cũng cần tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, trung tâm dưỡng lão, câu lạc bộ người cao tuổi bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, sát thực tế.

Các công ty viễn thông, công nghệ cần siết chặt quản lý các ứng dụng có quyền điều khiển thiết bị từ xa, đồng thời nâng cao khả năng chặn cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo.

