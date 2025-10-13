Cảnh báo nóng chiêu lừa đảo mới chưa từng xuất hiện, đã có người mất sạch hơn 100 triệu đồng

Một thủ đoạn lừa đảo với chiêu thức "vận hành không dấu vết" vừa được cảnh sát phanh phui, được đánh giá là cực kỳ tinh vi và chưa từng xuất hiện. Kẻ gian hướng dẫn nạn nhân thực hiện giao dịch qua hai tài khoản khác nhau, sau đó xóa sạch mọi bằng chứng. Một phụ nữ đã mất trắng 111 triệu đồng và suýt nữa mất thêm nếu không có sự can thiệp quyết liệt từ cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ truyền thông, cô Lý (ở Ninh Ba, Trung Quốc) đã bị cuốn vào một ứng dụng đầu tư "trái phiếu chính phủ lợi nhuận cao" qua lời giới thiệu. Cô được thêm vào một nhóm chat trên ứng dụng "Yinxintong", nơi các "chuyên gia" liên tục mở lớp học trực tuyến và các thành viên khác không ngừng khoe lợi nhuận khủng để tạo lòng tin.

Khi cô Lý chuẩn bị chuyển tiền, cảnh sát nhận được cảnh báo và đã gọi điện cho cô nhiều lần. Tuy nhiên, cô Lý một mực khẳng định mình không ở Ninh Ba và không hề chuyển khoản, rồi cúp máy. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã xác minh và phát hiện cô Lý vẫn ở trong thành phố nên lập tức đến tận nơi làm việc để ngăn chặn.

Ban đầu, cô Lý quanh co nói dối rằng tiền dùng để trả nợ cho bạn, rồi lại nói là gửi về quê sửa nhà. Chỉ sau nửa giờ đấu tranh tâm lý và thuyết phục, cô mới thừa nhận đã chuyển 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 111 triệu đồng) để đầu tư.

Điểm cốt lõi của chiêu lừa này nằm ở quy trình xóa bằng chứng được kẻ gian hướng dẫn rất kỹ lưỡng, gồm 3 bước:

Bước 1: Phân tán bằng chứng: Kẻ lừa đảo gửi đường link cài đặt ứng dụng độc hại qua tài khoản WeChat của con trai cô Lý. Sau đó, cô Lý tự chuyển tiếp link này sang tài khoản của mình rồi mới nhấp vào. Mục đích là để dấu vết ban đầu không nằm trên điện thoại của nạn nhân.

Bước 2: Dẫn dụ bằng ứng dụng giả: Đường link sẽ cài đặt hai ứng dụng giả mạo. Một là "Yinxintong" dùng làm "lớp học" để tẩy não, tạo niềm tin. Hai là một ứng dụng ngân hàng giả mạo ("Ngân hàng Trung Quốc Hong Kong") để nạn nhân thực hiện thao tác nạp tiền, chuyển khoản.

Bước 3: Xóa sạch dấu vết: Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền thành công, kẻ gian lập tức hướng dẫn xóa cả hai ứng dụng giả mạo và toàn bộ lịch sử trò chuyện, giao dịch trên điện thoại.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển tiền, bọn lừa đảo liền dặn dò cô Lý xóa sạch ngay lập tức cả hai ứng dụng giả mạo kia và tất cả lịch sử chuyển khoản trên điện thoại của mình. Mục đích là để khi cơ quan công an hay người thân kiểm tra, điện thoại của cô Lý sẽ "sạch bong" như chưa từng có hoạt động đầu tư hay giao dịch đáng ngờ nào, khiến việc điều tra gặp khó khăn.

Khi cảnh sát kiểm tra, điện thoại của cô Lý "sạch bong", không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vụ giao dịch đáng ngờ, gây khó khăn cực lớn cho công tác điều tra.