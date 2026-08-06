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Con gái tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện trong một công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup

| | Doanh nghiệp

Con gái tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện trong một công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup

Với sự xuất hiện của Minh Anh tại Vin New Horizon, cả ba người con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều đã tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), Phạm Nhật Minh Anh - con gái của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và Phó Chủ tịch Phạm Thu Hương - lần đầu được ghi nhận đảm nhiệm vị trí trong một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Cụ thể, Minh Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vin New Horizon. Trước đó, trong các báo cáo quản trị của Vingroup, Minh Anh chỉ được nhắc đến với tư cách là người có liên quan của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.

Với sự xuất hiện của Minh Anh tại Vin New Horizon, cả ba người con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều đã tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Vin New Horizon được thành lập ngày 23/10/2025, đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và người không có khả năng tự chăm sóc.

Cơ cấu cổ đông cho thấy Vingroup nắm 65% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 32% và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Ba cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh (hai con dâu của ông Phạm Nhật Vượng) và bà Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm 1% vốn.

Theo giới thiệu, Vin New Horizon đang phát triển mô hình đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ (TP.HCM) với các hạng mục như bệnh viện dưỡng lão tiêu chuẩn 5 sao, khách sạn an dưỡng và hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Doanh nghiệp hiện do bà Trần Thanh Thủy giữ chức Tổng Giám đốc.

Báo cáo quản trị của Vingroup cũng cho thấy hai người con trai của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí tại các công ty thành viên. Trong đó, ông Phạm Nhật Quân Anh tham gia tại 6 doanh nghiệp, gồm Vinrobotics, VinFast, Vinmotion, Vinmetal, Vinmetal Hà Tĩnh và VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ các chức vụ tại 4 doanh nghiệp, gồm Vinrobotics, Vinmetal, Vinmetal Hà Tĩnh và Vinsurgical.

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Yên Chi

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