Rất nhanh: Nhà máy 10.000 tỷ đồng sản xuất thép ray đường sắt của Hoà Phát đã hoàn thành hơn 50% khối lượng xây dựng

Sau hơn 7 tháng thi công, Dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 50% khối lượng xây dựng.

Dự kiến từ quý II/2027, nhà máy sẽ bắt đầu cung cấp ray đường sắt cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong nước, đồng thời hướng đến thị trường xuất khẩu.



Nhà máy được thiết kế với công suất 700.000 tấn/năm, chuyên sản xuất ray đường sắt, thép chất lượng cao, thép đặc biệt và các loại vật liệu phục vụ ngành công nghiệp hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất thép của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất.



Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ngành luyện kim tiếp tục là trụ cột của công nghiệp Quảng Ngãi. Theo Sở Công Thương tỉnh, lĩnh vực sản xuất kim loại hiện đóng góp hơn 35% giá trị sản xuất công nghiệp, với động lực chính đến từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.



Bất chấp áp lực từ chi phí nhiên liệu và logistics tăng cao, ngành kim loại của Quảng Ngãi vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất của ngành tăng gần 42% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng thép ước đạt gần 4,8 triệu tấn, tăng 45,5%.



Theo Sở Công Thương, kết quả này chủ yếu nhờ dây chuyền số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất vận hành ổn định với công suất khoảng 5,6 triệu tấn mỗi năm, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của ngành công nghiệp địa phương.



Về phía doanh nghiệp, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Hòa Phát cho thấy phần lớn vốn đầu tư vào Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 đã được chuyển sang ghi nhận là tài sản cố định sau khi dự án đi vào hoạt động. Đến cuối quý II, giá trị xây dựng cơ bản dở dang của tập đoàn còn khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát đã giải ngân thêm khoảng 3.300 tỷ đồng cho dự án Dung Quất.



Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các dự án của Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất vận hành hiệu quả, đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt. Đây được xem là nền tảng để Quảng Ngãi từng bước hình thành hệ sinh thái luyện kim, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.﻿

Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được khởi công vào ngày 19/12/2025. Nhà máy có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất. Theo Tập đoàn Hòa Phát, dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm. Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này. Tại lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần.

