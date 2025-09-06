Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con số ấn tượng của ngành du lịch

06-09-2025 - 09:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 7 tháng đầu năm 2025, TP HCM đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024.

Chiều 5-9, Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2025 do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì với chủ đề "Hợp lực – Chọn điểm – Bứt tốc" đã diễn ra.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM – ITE HCMC 2025.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua, tương đương gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cả năm 2025.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 3,1 triệu lượt khách (chiếm 25,5%), Hàn Quốc xếp vị trí thứ 2, đạt 2,5 triệu lượt (chiếm 20,7%). 

Theo ông Hà Văn Siêu, trong 7 tháng đầu năm 2025, TP HCM dẫn đầu cả nước với 4,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 48%). Huế ghi nhận mức tăng trưởng trên 41%, đạt trên 1,2 triệu lượt. Ngoài ra, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, An Giang, Ninh Bình, Lâm Đồng, Nghệ An cũng góp phần vào sự tăng trưởng chung.

Dù vậy, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh rằng để cán đích 25 triệu lượt khách quốc tế vẫn là thách thức lớn. Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, ngành du lịch cần nỗ lực bứt phá mạnh mẽ hơn để hoàn thành mục tiêu.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, cho rằng du lịch Việt Nam hiện vẫn thiếu sản phẩm kinh tế ban đêm, trong khi chất lượng các dịch vụ hiện có còn khá thấp.


Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiến nghị cơ quan quản lý cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc vẫn sử dụng danh sách khách hàng bằng giấy vừa tốn thời gian, vừa hạn chế khả năng quản lý.

"Nếu áp dụng hệ thống quản lý điện tử, dữ liệu sẽ minh bạch, thuận tiện cho việc theo dõi các chuyến lữ hành, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đạt được mục tiêu đề ra"- ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.

Theo đại diện Saigontourist, một trong những vướng mắc lớn hiện nay là thời gian làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay còn kéo dài 1–1,5 tiếng, khiến nhiều du khách phàn nàn.

Do đó, doanh nghiệp đề xuất cần có cơ chế phân luồng, tạo lối ưu tiên riêng cho khách đoàn và khách MICE để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

