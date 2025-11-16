Con trai Beckham bị tước bằng lái xe

Khi Cruz Beckham thi đậu bằng lái, cậu đã ăn mừng rầm rộ - lái chiếc Land Rover màu burgundy sành điệu của mình qua McDonald's drive-thru để "khai trương" thành quả.

Thế nhưng chỉ hai năm sau, chàng trai 20 tuổi đã bị tước bằng lái sau khi nhận vé phạt tốc độ thứ hai.

Một trong những lỗi vi phạm - được cho là lỗi diễn ra gần đây hơn - xảy ra vào ngày 2/9. Khi đó, Cruz đăng lên Instagram rằng mình "vừa bị phạt vì chạy 24 trong khu 20 dặm/h".

Cruz Beckham đã bị tước giấy phép lái xe sau khi nhận được vé phạt chạy quá tốc độ lần thứ hai

Theo số liệu mới, có gần 500.000 vé phạt tốc độ được phát cho những tài xế vượt giới hạn 20 dặm/h trong năm qua - tăng đến hai phần ba so với 12 tháng trước đó.

Chàng ca sĩ trẻ được cho là "buồn đứt ruột" khi bị tước bằng chỉ sau thời gian ngắn bắt đầu lái xe. Nhưng theo quy định của DVLA, nếu một tài xế bị cộng từ 6 điểm phạt trở lên trong vòng hai năm kể từ khi thi đậu, bằng lái sẽ bị thu hồi.

Điều đó đồng nghĩa Cruz phải xin lại bằng tạm (provisional) và thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành trước khi được lái xe trở lại.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham cho biết: "Cruz buồn lắm. Chỉ là vài vé phạt tốc độ - chuyện quá dễ xảy ra với các khu 20 dặm/h bây giờ. Bực thật nhưng cậu ấy đã chấp nhận và xem như kinh nghiệm".

Cruz vui vẻ bên bạn gái Jackie Apostel

Khi nhận vé phạt, Cruz còn đăng một câu thoại từ một bộ phim của Wes Anderson: "Trò chơi kết thúc rồi. Riêng tôi thì thấy rất an toàn".

Cruz vốn là một fan cuồng xe hơi và từng rất háo hức khi đậu bằng lúc còn tuổi teen. Bố mẹ cậu cũng từng lên Instagram bày tỏ sự tự hào vào tháng 9/2023, khi Cruz chính thức có bằng lái.

Ngoài chiếc Land Rover, Cruz còn nhiều lần được thấy lái chiếc Mercedes thập niên 1980 màu bạc - bạn bè nhận xét: "Cậu ấy đúng kiểu tâm hồn hoài cổ".

Cậu thường xuyên lái xe qua lại giữa nhà gia đình ở Tây London và biệt thự Cotswolds. Trong khi đó, anh trai Romeo lại thích phong cách hiện đại, mới tuần trước còn bị bắt gặp lái chiếc Porsche 911 đen trị giá 150.000 bảng (Hơn 5,6 tỷ đồng).

Việc Cruz rơi vào rắc rối vì tốc độ khiến nhiều người nhớ đến chính bố cậu - Sir David Beckham. Tháng 1/2018, Sir David bị bắt gặp lái chiếc Bentley mượn với tốc độ 59 dặm/h trong khu 40 dặm/h. Nhưng ông tránh được truy tố nhờ luật sư Nick Freeman - được mệnh danh "Mr Loophole" - chứng minh rằng giấy thông báo phạt đến muộn một ngày.

Đến tháng 5/2019, Sir David bị cấm lái 6 tháng vì dùng điện thoại trong lúc lái xe. Ông nhận tội sau khi tòa cho biết một người dân đã chụp được cảnh ông đang cầm điện thoại khi điều khiển chiếc Bentley trong dòng xe "di chuyển chậm" tại Trung tâm London.

Sir David bị cộng thêm 6 điểm phạt - nâng tổng lên 12 điểm, chạm mức khiến ông bị treo bằng.