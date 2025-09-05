Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con trượt Đại học, mẹ 50 tuổi âm thầm “học ké” tài liệu ôn tập rồi bất ngờ đỗ hẳn Thạc sĩ

05-09-2025 - 14:49 PM | Lifestyle

Bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn, sống nhờ lương hưu và trải qua nhiều thử thách, bà Dương (50 tuổi, Trung Quốc) vẫn luôn kiên trì học tập.

Một phụ nữ Trung Quốc từng chịu thương tật nặng nề trong vụ hỏa hoạn cách đây hơn 10 năm vừa được nhận vào chương trình cao học luật tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc).

Bà Dương, 50 tuổi, quê ở Tế Ninh (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), tốt nghiệp Đại học Đồng Tế - một trong những trường danh tiếng tại Thượng Hải - vào giữa những năm 1990 với bằng cử nhân hóa học. Tuy nhiên, cuộc đời bà rẽ sang hướng khác sau vụ hỏa hoạn năm 2013 khiến cánh tay trái mất hoàn toàn chức năng, cánh tay phải chỉ còn vận động hạn chế và khuôn mặt mang nhiều sẹo.

Con trượt Đại học, mẹ 50 tuổi âm thầm “học ké” tài liệu ôn tập rồi bất ngờ đỗ hẳn Thạc sĩ- Ảnh 1.

Dương luôn phải đeo khẩu trang ra ngoài vì những vết sẹo trên mặt (Nguồn: thepaper.cn)

Mất việc làm và phải đối mặt với trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), bà sống nhờ lương hưu trong những năm gần đây. Dù vậy, ước mơ học cao học vẫn âm ỉ suốt hai thập kỷ.

Cơ hội đến khi con trai bà trượt kỳ thi sau đại học cách đây hai năm. Trong lúc giúp con sắp xếp lại tài liệu ôn tập, bà Dương chợt nảy ra một ý nghĩ: “Tôi nghĩ thật đáng tiếc nếu chúng tôi bán những cuốn sách này với giá rẻ mạt như vậy”, bà kể lại. “Khi tôi lướt qua một số trang, tôi nhận ra nội dung không khó đối với mình. Vì vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra, sử dụng những cuốn sách con trai tôi để lại.”

Con trượt Đại học, mẹ 50 tuổi âm thầm “học ké” tài liệu ôn tập rồi bất ngờ đỗ hẳn Thạc sĩ- Ảnh 2.

Bà Dương đã học bằng những cuốn sách của con trai (Nguồn: thepaper.cn)

Bà đã hai lần dự thi tuyển sinh cao học của Đại học Lâm nghiệp Tây Nam trước khi nhận được thư báo trúng tuyển vào tháng 7 vừa qua. “Tai nạn khiến tôi mất việc, rơi vào trầm cảm. Giờ đây, ở tuổi 50, tôi lại bắt đầu hành trình mới để thực hiện giấc mơ lấy bằng thạc sĩ luật,” bà Dương chia sẻ thêm trên mạng xã hội. 

Môn thi khó khăn nhất đối với bà là tiếng Anh bởi bà đã không sử dụng ngôn ngữ này suốt 20 năm qua. “Bài kiểm tra khá khó. Nhờ sự hỗ trợ và đồng hành của chồng và con trai, tôi đã vượt qua và chiến thắng,” bà Dương chia sẻ. Bà cũng kể rằng các thí sinh được yêu cầu tháo khẩu trang trong quá trình làm bài. Nhiều thí sinh đã rất ngạc nhiên trước những vết sẹo trên khuôn mặt bà, nhưng bà cho biết đã quen với phản ứng này.

Con trượt Đại học, mẹ 50 tuổi âm thầm “học ké” tài liệu ôn tập rồi bất ngờ đỗ hẳn Thạc sĩ- Ảnh 3.

Bà Dương chụp ảnh ở cổng trường đại học nơi bà sẽ nhập học vào tháng 9 này (Nguồn: thepaper.cn)

“Trong khi tôi thi thì con trai là người chăm sóc tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì sự thay đổi này,” bà chia sẻ.

Hiện bà dự định dùng khoản lương hưu để chi trả học phí. “Với nhiều người, nghỉ hưu là để khiêu vũ hay du lịch. Với tôi, nghỉ hưu là thời gian để học tập. Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời,” bà nói. Sau những trải nghiệm của bản thân, bà Dương cũng nhắn nhủ mọi người: “Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.”

Câu chuyện của bà Dương đã chạm đến trái tim nhiều người trên mạng xã hội. Một cư dân mạng bày tỏ: “Tôi thực sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm, sự kiên trì và trí tuệ của bà.”

Nguồn: South China Morning Post

Nam sinh thi Đại học điểm cao nhất thành phố nhưng 1 loạt trường không chịu nhận: "Có sinh viên như này, ảnh hưởng uy tín của trường!"

Theo Uyên Bùi

Đời sống & pháp luật

