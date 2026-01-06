Công an cảnh báo cuộc gọi người dân không nên nghe, không gọi lại

Thời gian gần đây, lực lượng công an tại nhiều địa phương liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức gọi điện thoại giả mạo. Tại Phú Thọ, nhiều người dân phản ánh nhận được cuộc gọi từ các số lạ nhưng trên màn hình lại hiển thị tên rất đáng tin cậy như “CSKH Ngân hàng”, “Công ty Luật”, “Hỗ trợ vay vốn” hoặc thậm chí là tên người quen.

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn giả mạo tên người gọi (spoofing), khiến người nghe dễ nhầm tưởng cuộc gọi đến từ ngân hàng, cơ quan nhà nước hay tổ chức pháp luật, trong khi số thuê bao thực tế hoàn toàn không liên quan.

Người dân hãy cảnh giác trước những cuộc gọi hiển thị tên giả. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Nội dung các cuộc gọi thường được dàn dựng theo kịch bản mang tính khẩn cấp như thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa, nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, vi phạm pháp luật hoặc yêu cầu “phối hợp điều tra gấp”. Các đối tượng liên tục thúc ép nạn nhân làm theo hướng dẫn ngay lập tức, không cho thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin.

Khi người nghe tỏ ra nghi ngờ, các đối tượng thường chuyển sang đe dọa, gây áp lực tâm lý hoặc trấn an bằng cách khẳng định đây là “quy trình bắt buộc”. Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng; yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản lạ hoặc dụ cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc để kiểm soát điện thoại.

Theo nhận định của cơ quan công an, người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ là nhóm dễ bị nhắm đến do có xu hướng tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, những người thường xuyên sử dụng ngân hàng điện tử, mua sắm trực tuyến hoặc thiếu kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng cũng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân.

Khuyến cáo từ lực lượng công an

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân hay hình ảnh giấy tờ cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Người dân không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, không bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần chủ động ngắt máy, không tranh luận hay làm theo hướng dẫn; đồng thời liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan liên quan để kiểm tra thông tin.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị thiệt hại về tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.