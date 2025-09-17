Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo tới tất cả những người đi thuê trọ

17-09-2025 - 10:19 AM | Sống

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng lừa đảo là giả mạo chủ nhà hoặc môi giới nhà trọ, đăng tin cho thuê phòng "đẹp như mơ", giá rẻ bất ngờ... trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào đầu năm học mới, số lượng học sinh, sinh viên từ các địa phương đổ về các trung tâm đô thị, phường, xã lớn thuộc tỉnh Lâm Đồng để nhập học tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê phòng trọ cũng tăng đột biến. 

Lợi dụng tình hình này, các đối tượng xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của người thuê.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng giả mạo chủ nhà hoặc môi giới nhà trọ, đăng tin cho thuê phòng "đẹp như mơ", giá rẻ bất ngờ, tiện nghi vượt trội trên mạng xã hội. 

Sau đó, chúng hối thúc người thuê chuyển tiền đặt cọc nhanh để "giữ chỗ", viện lý do có nhiều người đang hỏi thuê. Khi đã nhận được tiền, đối tượng ngay lập tức xóa tin, chặn liên lạc hoặc dẫn người thuê đến địa chỉ không có thật.

Công an cảnh báo tới tất cả những người đi thuê trọ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp đến xem phòng và xác minh danh tính người cho thuê.

Nên đi cùng phụ huynh, bạn bè khi tìm thuê phòng để được hỗ trợ tư vấn, kiểm tra kỹ thông tin.

Chỉ ký hợp đồng thuê trọ có đầy đủ thông tin, chữ ký rõ ràng của các bên và được lập thành văn bản.

Cảnh giác với các tin đăng có mức giá quá rẻ, tiện nghi vượt trội bất thường so với thị trường chung.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ thông tin liên quan (tin nhắn, chuyển khoản, hình ảnh, bài đăng…) và báo ngay cho Công an xã/phường nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến tài sản mã hóa

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cả ngày nay, tôi và đồng nghiệp rôm rả trước thông tin mới từ Chính phủ: Đúng là tin vui cho phụ huynh toàn quốc!

Cả ngày nay, tôi và đồng nghiệp rôm rả trước thông tin mới từ Chính phủ: Đúng là tin vui cho phụ huynh toàn quốc! Nổi bật

Người phụ nữ 56 tuổi nghỉ hưu với mức lương 16 triệu đồng/tháng, sau 1 năm lại hối hận: “Tưởng là an nhàn, ai ngờ bận rộn hơn đi làm”

Người phụ nữ 56 tuổi nghỉ hưu với mức lương 16 triệu đồng/tháng, sau 1 năm lại hối hận: “Tưởng là an nhàn, ai ngờ bận rộn hơn đi làm” Nổi bật

3 bậc kỳ tài thông minh nhất Tam Quốc

3 bậc kỳ tài thông minh nhất Tam Quốc

09:44 , 17/09/2025
Cục CSGT đề xuất nhiều vấn đề liên quan hàng chục triệu phương tiện giao thông

Cục CSGT đề xuất nhiều vấn đề liên quan hàng chục triệu phương tiện giao thông

09:35 , 17/09/2025
7 tín hiệu sau tuổi 30 cho thấy cơ thể tích tụ đầy độc tố, buồng trứng và tử cung chìm trong “rác”

7 tín hiệu sau tuổi 30 cho thấy cơ thể tích tụ đầy độc tố, buồng trứng và tử cung chìm trong “rác”

09:20 , 17/09/2025
5 món ăn khi bụng đói buổi sáng không khác gì "hành xác" dạ dày, NGƯỢC ĐỜI là nhiều người tưởng tốt!

5 món ăn khi bụng đói buổi sáng không khác gì "hành xác" dạ dày, NGƯỢC ĐỜI là nhiều người tưởng tốt!

09:15 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên