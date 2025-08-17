Công an đột kích hội thảo, triệt phá đường dây đa cấp tiền kỹ thuật số TCIS

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp tiền số trái phép (đồng tiền TCIS), thu hồi trên 30 tỷ đồng, bắt giữ người cầm đầu, chủ chốt.

Công an kiểm tra đột xuất tại hội thảo hàng trăm người. (Ảnh: CA)

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm người ở Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định, ngày 9/8, nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Cảnh sát nhanh chóng xác định người cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi vi phạm. Đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số, nhiều người đã tỉnh ngộ, bảo toàn được tài sản cá nhân.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại hội thảo. (Ảnh: CA)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, ngụ TPHCM, là người cầm đầu. Đáng thuê người tạo lập website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của người đầu tư.

Trên website, Đáng đăng tải thông tin về "Công ty Công nghệ TCIS”, giới thiệu công ty hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần. Nhưng thực tế, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada.

Do hệ thống TCIS mà Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nên nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ nộp vào và từ tiền của những người tham gia tiếp theo.

Công an làm rõ nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành), sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Để thực hiện, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, ngụ TP.HCM cùng nhiều người khác giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ, lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng trong ổ nhóm tội phạm. (Ảnh: CAPT)

Đáng cũng thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 nhưng đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỉ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo).

Ban chuyên án đang mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân: Đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.