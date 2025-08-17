Người đàn ông chuyển khoản thành công 50 triệu rồi báo công an
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn T.T. ngụ phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh nên đã trao đổi với Công an phường Hà An và trực tiếp liên lạc tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chị T. chuyển lại tiền cho ông N. theo quy định.
Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, ông N. rất vui mừng, xúc động; đồng thời gửi lời cảm ơn đến chị T. và Công an xã Bàu Hàm và phường Hà An.
