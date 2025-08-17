Người đàn ông chuyển khoản thành công 50 triệu rồi báo công an

Ngày 16/8, Công an Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ người dân nhận lại gần 50 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào một tài khoản khác.

Ông Trần S.N. viết thư cám ơn Công an xã Bàu Hàm





Trước đó, ngày 9/8/2025, Công an xã Bàu Hàm tiếp nhận tin báo của ông Trần S.N. (51 tuổi) ngụ xã Bàu Hàm về việc trong quá trình thao tác chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 49,9 triệu đồng tới một số tài khoản lạ và mong muốn lực lượng Công an hỗ trợ ông nhận lại số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn T.T. ngụ phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh nên đã trao đổi với Công an phường Hà An và trực tiếp liên lạc tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chị T. chuyển lại tiền cho ông N. theo quy định.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, ông N. rất vui mừng, xúc động; đồng thời gửi lời cảm ơn đến chị T. và Công an xã Bàu Hàm và phường Hà An.



