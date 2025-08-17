Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông chuyển khoản thành công 50 triệu rồi báo công an

17-08-2025 - 14:48 PM | Smart Money

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 16/8, Công an Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ người dân nhận lại gần 50 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào một tài khoản khác.
Trước đó, ngày 9/8/2025, Công an xã Bàu Hàm tiếp nhận tin báo của ông Trần S.N. (51 tuổi) ngụ xã Bàu Hàm về việc trong quá trình thao tác chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 49,9 triệu đồng tới một số tài khoản lạ và mong muốn lực lượng Công an hỗ trợ ông nhận lại số tiền trên.
Người đàn ông chuyển khoản thành công 50 triệu rồi báo công an- Ảnh 1.

Ông Trần S.N. viết thư cám ơn Công an xã Bàu Hàm


Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn T.T. ngụ phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh nên đã trao đổi với Công an phường Hà An và trực tiếp liên lạc tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chị T. chuyển lại tiền cho ông N. theo quy định.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, ông N. rất vui mừng, xúc động; đồng thời gửi lời cảm ơn đến chị T. và Công an xã Bàu Hàm và phường Hà An.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dùng tài sản số để thế chấp: "Nếu ngân hàng có nhận thì cũng sẽ nhận rất bảo thủ"

Dùng tài sản số để thế chấp: "Nếu ngân hàng có nhận thì cũng sẽ nhận rất bảo thủ" Nổi bật

Không trà sữa mỗi ngày: 1 năm dư 23 triệu, 10 năm có ngay 337 triệu đồng

Không trà sữa mỗi ngày: 1 năm dư 23 triệu, 10 năm có ngay 337 triệu đồng Nổi bật

Tự xưng là trưởng phòng ngân hàng lớn, lừa bạn học 9 tỷ đồng để đầu tư tiền số

Tự xưng là trưởng phòng ngân hàng lớn, lừa bạn học 9 tỷ đồng để đầu tư tiền số

12:50 , 17/08/2025
Hôm nay, người dùng Techcombank chú ý giao dịch chuyển tiền bị gián đoạn trong khoảng thời gian sau

Hôm nay, người dùng Techcombank chú ý giao dịch chuyển tiền bị gián đoạn trong khoảng thời gian sau

01:00 , 17/08/2025
Chuyển khoản ủng hộ Cuba nhưng quên không ghi "Cuba" hoặc viết sai nội dung: Có được ghi nhận?

Chuyển khoản ủng hộ Cuba nhưng quên không ghi "Cuba" hoặc viết sai nội dung: Có được ghi nhận?

16:13 , 16/08/2025
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo nóng

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo nóng

15:41 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên