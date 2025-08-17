Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự xưng là trưởng phòng ngân hàng lớn, lừa bạn học 9 tỷ đồng để đầu tư tiền số

17-08-2025 - 12:50 PM | Smart Money

Tự xưng là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP Hồ Chí Minh, Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) đã lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng dùng để đầu tư vào tiền số, tiền ảo trên không gian mạng.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt tạm giam Trần Quốc Huy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Công an xác định, để nạn nhân tin tưởng, Huy tự xưng là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 5/2021 đến 3/2023, Trần Quốc Huy đã nhiều lần vay của bạn học cũ thời phổ thông là chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, thường trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) với tổng số tiền lên tới 9 tỷ đồng.

Tự xưng là trưởng phòng ngân hàng lớn, lừa bạn học 9 tỷ đồng để đầu tư tiền số- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Đến nay, Huy mới trả được cho chị N. hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, các thông tin Trần Quốc Huy đưa ra để vay tiền đều là gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của Trần Quốc Huy liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi.

Mạnh Đức

