Hôm nay, người dùng Techcombank chú ý giao dịch chuyển tiền bị gián đoạn trong khoảng thời gian sau

17-08-2025 - 01:00 AM | Smart Money

Ngoài giao dịch chuyển khoản, một số dịch vụ khác cũng sẽ bị gián đoạn trong thời gian ngân hàng kiểm thử dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa qua đã có thông báo thực hiện kiểm thử các dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng vào ngày 16/8/2025 và 16/8/2025.

Cụ thể, lịch kiểm thử dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng chi tiết:

Giai đoạn 1: Từ 00h15 đến 02h50 ngày 16/08/2025.

Giai đoạn 2: Từ 01h40 đến 04h15 ngày 17/08/2025.

Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ tạm thời gián đoạn bao gồm:

- Dịch vụ ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking và Techcombank Business, F@st ebank.

- Dịch vụ nhận và chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS.

- Dịch vụ thẻ thanh toán Techcombank Debit, thẻ tín dụng Techcombank Credit, dịch vụ liên kết các thẻ Techcombank với ví điện tử (Riêng các giao dịch qua thẻ tín dụng Techcombank Credit trên ATM và POS thực hiện bình thường).

- Dịch vụ thanh toán qua quét mã QR, SoftPOS, SmartPOS, dịch vụ loa bán hàng Techcombank và dịch vụ liên kết QR với các phần mềm bán hàng.

- Dịch vụ tin nhắn OTP, biến động số dư của tài khoản/ thẻ và các tin nhắn dịch vụ khác.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

