Ngân hàng Nhà nước cảnh báo nóng

Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết gần đây qua công tác giám sát an toàn, an ninh mạng, đã phát hiện tình trạng một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cơ quan này phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước (tuyệt đối không truy cập, chỉ theo dõi để nhận biết trang giả mạo) https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Một số website đang thực hiện phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc. Các phần mềm chứa mã độc này sẽ giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết biện pháp xác thực và bảo vệ của thiết bị di động. Từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan này chỉ có 1 Cổng thông tin điện tử (trang website) chính thức tại địa chỉ: https://sbv.gov.vn.

Đối với các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, người dân tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Apple App Store (trên hệ điều hành iOS) và Google Play Store (trên hệ điều hành Android).

Không chỉ các ngân hàng Techcombank, Vietcombank mà cả Ngân hàng Nhà nước cũng bị kẻ gian giả mạo website để chèn mã độc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tình trạng mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo vẫn xảy ra, dù các ngân hàng thương mại liên tục cảnh báo và cập nhật những chiêu trò gian lận.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, tránh bị mất tiền oan

Techcombank liên tục cảnh báo nhiều thủ đoạn mạo danh thương hiệu ngân hàng, nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Mới đây, ngân hàng cho biết có tình trạng kẻ gian giả mạo giấy tờ có đóng dấu, chữ ký mạo danh cán bộ nhân viên, quản lý của Techcombank.

Các lý do như hoàn phí thường niên, mở/đóng/nâng hạn mức/gia hạn thẻ tín dụng… rồi lừa nạn nhân truy cập link giả hoặc cung cấp thông tin. Từ đó, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.



Các ngân hàng khẳng định đây là những thủ đoạn lừa đảo và cảnh báo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cung cấp thông tin thẻ, tài khoản, thông tin cá nhân, để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.



