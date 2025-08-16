Cập nhật biểu phí dịch vụ mới nhất của BIDV: Giao dịch nào trên ngân hàng điện tử phải trả phí?

Theo biểu phí mới nhất từ ngày 10/5/2025 của BIDV, ở nhóm dịch vụ trên SmartBanking, việc đăng ký và duy trì dịch vụ tiếp tục miễn phí. Hai loại chuyển tiền thường dùng nhất là chuyển khoản nội bộ BIDV và chuyển khoản liên ngân hàng trong Việt Nam đều miễn phí.

Khi cần cấp lại mật khẩu SmartBanking, khách hàng làm trên kênh online được miễn phí; nếu xin cấp lại tại quầy, khách hàng phổ thông chịu 10.000 đồng/lần, còn khách hàng Premier/Premier Elite/Private được miễn.

Với các tiện ích mở rộng, đăng ký sử dụng hạn mức ưu tiên dành cho khách hàng thông thường có hai mức: 500.000 đồng cho lần đầu và 200.000 đồng/năm cho các năm tiếp theo (thu sau tối thiểu 12 tháng kể từ kỳ gần nhất). Nhóm Premier/Private được miễn.

Nếu chọn Combo “hạn mức ưu tiên + bảo hiểm an ninh mạng (Cyber)”, khách hàng thông thường trả 386.000 đồng/năm đầu, từ năm thứ hai 186.000 đồng/năm; nhóm Premier Elite áp dụng 186.000 đồng/năm, còn Private miễn phí.

Phần thanh toán hóa đơn qua SmartBanking được giữ miễn phí cho mọi phân khúc. Danh mục bao gồm các dịch vụ sinh hoạt quen thuộc như điện, nước, Internet/viễn thông, học phí – lệ phí thi, bảo hiểm, nạp/rút ví điện tử, truyền hình, vé máy bay – vé tàu, phí đường bộ VETC, thẻ cào… giúp người dùng gom các khoản chi định kỳ về một chỗ mà không phát sinh phí giao dịch.

Về thông báo biến động số dư (BSMS) qua SMS, BIDV tách theo sản lượng tin nhắn mỗi thuê bao. Nếu dưới 15 tin/tháng, khách hàng phổ thông trả 10.000 đồng/thuê bao/tháng (trả bằng ngoại tệ là 1 USD/thuê bao/tháng, các ngoại tệ khác quy đổi theo tỷ giá tương ứng). Nếu từ 15 tin/tháng trở lên, phí tính theo sản lượng: 700 đồng/SMS đối với VND hoặc 0,03 USD/SMS với tài khoản ngoại tệ.

Toàn bộ các mức BSMS nói trên miễn phí cho khách hàng Premier/Premier Elite/Private. Ngoài SMS, BIDV cung cấp OTT Alerts ngay trong ứng dụng SmartBanking và thông báo giọng nói (voice OTT); cả hai kênh này miễn phí cho tất cả khách hàng.

Biểu phí cũng liệt kê một số dịch vụ theo nhóm chuyên biệt. Với khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán/POS muốn nhận SMS chi tiết theo giao dịch, phí áp dụng là 1.000 đồng/tin nhắn đối với khách hàng phổ thông; nhóm Premier/Private miễn phí. Ở mảng BankPlus, cả đăng ký lẫn phí thường niên đều không thu, và thanh toán hóa đơn tiền điện (từng lần hoặc định kỳ) cũng miễn phí cho mọi phân khúc.

Một số khoản phí theo yêu cầu riêng được nêu rõ. Khi thanh toán bằng mã QR tại Thái Lan, khách hàng thông thường và Premier chịu phí 0,2% giá trị giao dịch, trong khi khách hàng Private được miễn.

Nếu cần tách lệnh giao dịch 24/7 trên SmartBanking, mức thu cho khách hàng phổ thông là 9.000 đồng/lần, còn Premier/Premier Elite/Private được miễn phí.



