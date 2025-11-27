Công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không chuyển tiền "đặt cọc, giữ chỗ" đối với các dự án bất động sản này

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng, công ty kinh doanh, hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng tâm lý, nhu cầu của người dân về việc đầu tư, mua bán nhà, đất với giá ưu đãi để thu tiền cọc dưới hình thức "Phiếu đặt chỗ thiện chí", "Phiếu đăng ký giữ chỗ" tại các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán hoặc dự án không có thật.

Các đối tượng thường quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, tổ chức sự kiện "Chào mừng dự án sắp được mở bán", sử dụng danh nghĩa cơ quan quản lý nhà nước để cam kết dự án đủ điều kiện kinh doanh, sở hữu đất ở lâu dài, vĩnh viễn, vị trí đẹp, chính sách chiết khấu ưu đãi hấp dẫn. Từ đó, tạo niềm tin cho khách hàng để mời gọi đặt cọc với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một số sàn giao dịch bất động sản tự nhận đã ký hợp đồng "đối tác chiến lược" với chủ đầu tư "Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang" và mời chào quảng cáo, tiếp thị, giao dịch đặt cọc tại Dự án. Trên thực tế, chính quyền địa phương vẫn đang trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động người dân giao đất để triển khai Dự án.

Nhằm tránh rủi ro tài chính và tranh chấp pháp lý khi giao dịch liên quan đến các dự án bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo:

(1) Khi có nhu cầu giao dịch, mua bán đối với dự án bất động sản, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý liên quan đến dự án trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Chỉ thực hiện giao dịch khi dự án đã được công bố hoàn thành thủ tục pháp lý, đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định.

(2) Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, "giữ chỗ" dưới mọi hình thức khi dự án chưa được công bố đủ điều kiện mở bán, kinh doanh; không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(3) Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, tiếp thị, thu tiền đặt cọc, "giữ chỗ" không đúng quy định của pháp luật, người dân cần phản ánh đến Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa