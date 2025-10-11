Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’

11-10-2025 - 14:24 PM | Kinh tế số

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’- Ảnh 1.

Thông báo, Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản mà các đối tượng lừa đảo làm giả. (Ảnh: CACC)

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã kịp thời giải cứu được 3 sinh viên bị “bắt cóc online”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 11h ngày 10/10, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (1979, phường Xuân Hương, Đà Lạt) về việc con trai ông, L.X.G.B (2007, hiện là sinh viên), bị một nhóm người gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang, Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị triển khai nghiệp vụ để xác minh. Chỉ sau khoảng 30 phút, vị trí của cháu B. được xác định và lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu an toàn.

Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’- Ảnh 2.

Cháu B tham gia trò chuyện với các đối Tượng qua ứng dụng Zoom. (Ảnh: CACC)

Làm việc với lực lượng công an, cháu B. cho biết, sáng cùng ngày, B. đến phòng trọ của 2 người bạn là P. và K. thì thấy hai bạn đang nói chuyện với một người đàn ông qua ứng dụng Zoom.

Khi thấy B. xuất hiện, người đàn ông tự xưng là cán bộ công an Hà Nội sau đó yêu cầu B. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp.

Người đàn ông trên cho biết đang điều tra một đường dây rửa tiền , mua bán trái phép chất ma túy và nghi ngờ B. liên quan do “cung cấp thông tin cho nhóm tội phạm”. Người đàn ông này đã đe dọa B. “làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”. Kèm theo đó, đối tượng gửi một số hình ảnh “liên quan đến vụ án”, yêu cầu B. thuê phòng nghỉ ở một mình, không được kể với ai, không tiết lộ việc đang “bị điều tra”...

Tin lời, B. đã thuê phòng nghỉ và gửi vị trí cho người đàn ông trên. Sau đó, người này yêu cầu B. chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để “chứng minh trong sạch”.

Khi B. liên hệ gia đình xin tiền, ông L.X.T. nhận thấy dấu hiệu bất thường và trình báo công an, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Dựa trên thông tin từ B., Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng, giải cứu kịp thời và ngăn chặn việc nạp, chuyển tiền của hai sinh viên khác là P. và K.

Theo Thiên Trang

VTC News

