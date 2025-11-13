Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an thông báo tới tất cả những ai đã chuyển các khoản phí cho đối tượng này

13-11-2025 - 12:53 PM | Thị trường chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch: Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Ô-xtrây-li-a), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch: Việt Nam và Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác. Trong các ngày 13/10/2025 và 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

