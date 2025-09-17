Ngày 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup, tức Shark Thủy) và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) cùng nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS. Ngày 27/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật (tới thời điểm hiện tại, có 342 cá nhân có liên quan đến vụ án trên, thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025).﻿

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.﻿