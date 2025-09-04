Công an TP. HCM cảnh báo khẩn: Tân sinh viên dễ mất tiền, vướng vòng lao lý vì chiêu trò lừa đảo này

Tín dụng đen giăng bẫy tân sinh viên

Theo ghi nhận, lực lượng Công an TP.HCM vừa đồng loạt ra quân bóc gỡ tờ rơi quảng cáo cho vay nhanh, cho vay không cần thế chấp tại nhiều tuyến đường và khu dân cư. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn giả mạo logo và hình ảnh lực lượng công an để in trên tờ rơi, khiến không ít người tưởng thật mà tin theo.

Từ việc bóc xóa quảng cáo sai quy định, công an đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp phát tờ rơi cho vay trái phép. Qua điều tra, PC02 xác định P.V.D (30 tuổi, thất nghiệp) đã tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi tại TP.Vũng Tàu cũ với mức lãi “cắt cổ” lên tới 0,83%/ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, D. đã thu lợi bất chính hơn 107 triệu đồng từ tiền lãi vượt mức quy định và các loại phí.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Bí thư Đoàn thanh niên PC02, cho biết: “Tân sinh viên thường xa nhà, thiếu kinh nghiệm, lại cần tiền chi tiêu nên rất dễ bị rơi vào bẫy tín dụng đen. Một khi đã vay, các em không chỉ chịu lãi suất ‘cắt cổ’ mà còn có nguy cơ bị đe dọa, khủng bố tinh thần khi không trả kịp.”

Việc làm thêm: coi chừng tiếp tay cho tội phạm

Không ít sinh viên mới nhập học chọn cách phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, công an cảnh báo đây là công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu vô tình dính vào hoạt động quảng cáo tín dụng đen. Người tham gia không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem là tiếp tay cho tội phạm.

Đại úy Thịnh nhấn mạnh: “Sinh viên cần tỉnh táo. Đừng vì cần tiền gấp mà nhận việc làm một cách mù quáng. Hãy chọn công việc qua kênh chính thống của nhà trường, trung tâm giới thiệu việc làm, hoặc doanh nghiệp có giấy phép rõ ràng.”

Ngoài ra, một chiêu thức khác mà các băng nhóm tội phạm đang lợi dụng là thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử của sinh viên. Chỉ với vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, nhiều bạn trẻ đồng ý “cho thuê” tài khoản mà không biết rằng mình đã tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, lừa đảo qua mạng.

Khi công an vào cuộc, chính người đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguy hiểm hơn, sinh viên có thể bị khởi tố hình sự với vai trò đồng phạm tội lừa đảo hoặc rửa tiền.

Lừa đảo thuê trọ: cọc tiền rồi… mất trắng

Không chỉ vay mượn và việc làm thêm, thuê trọ cũng là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng xấu giăng bẫy.

Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM đã thống kê nhiều chiêu trò lừa đảo phổ biến:

“Phòng đẹp giá rẻ” trên mạng : đăng hình lung linh, giá hấp dẫn, yêu cầu đặt cọc online để giữ chỗ nhưng thực tế phòng không có thật hoặc khác xa mô tả.

Giả danh chủ nhà : dẫn sinh viên đi xem trọ, thu tiền cọc rồi biến mất.

Thuê rồi cho thuê lại : đối tượng thuê một phòng, sau đó đăng tin cho nhiều người thuê lại, gom cọc rồi bỏ trốn.

Hợp đồng “ma”: dùng chữ ký, con dấu giả để ký hợp đồng, thu tiền rồi lặn mất tăm.

Công an khuyến nghị sinh viên: tuyệt đối không chuyển tiền cọc khi chưa trực tiếp gặp chủ nhà và xem phòng; kiểm tra giấy tờ nhà đất; ký hợp đồng rõ ràng; cảnh giác với mức giá thuê bất thường; báo ngay cho công an nếu nghi ngờ bị lừa đảo.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh gửi lời cảnh báo: “Một quyết định vội vàng có thể để lại hậu quả lâu dài. Đừng vì vài trăm nghìn đồng hay lời mời gọi ‘vay nhanh – không thủ tục’ mà đánh đổi cả tương lai. Khi gặp khó khăn, hãy chia sẻ với gia đình, thầy cô, bạn bè. Sự tỉnh táo và cảnh giác chính là ‘lá chắn’ bảo vệ các em trong những năm tháng học tập xa nhà.”

Đại úy Thịnh cũng nhấn mạnh, ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, tân sinh viên cần chủ động học kỹ năng sống, kỹ năng quản lý tài chính, và nhất là tư duy cảnh giác trước những cám dỗ “dễ kiếm tiền”.