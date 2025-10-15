Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an truy tìm một nhân viên ngân hàng

15-10-2025 - 16:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Diệp Văn Vĩnh (nhân viên ngân hàng) bị tố giác đã vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền 10 tỷ đồng, thông qua hình thức hợp tác làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng xảy ra tại xã Long Phú.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định truy tìm đối với Diệp Văn Vĩnh (sinh ngày 28/12/1994; thường trú ấp Sóc Mới, xã Long Phú, TP Cần Thơ) bị tố giác về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, ông Bùi Thanh Tùng tố giác ông Diệp Văn Vĩnh (nhân viên ngân hàng) đã vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền 10 tỷ đồng, thông qua hình thức hợp tác làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng xảy ra tại xã Long Phú.

Quyết định truy tìm đối với Diệp Văn Vĩnh. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Qua rà soát, Công an TP Cần Thơ hiện chưa xác định hiện ông Vĩnh đang ở đâu. Do đó, để phục vụ việc giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định truy tìm ông Diệp Văn Vĩnh.

Cùng với Quyết định truy tìm người, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vĩnh, từ ngày 13/10 đến ngày 23/11/2025.

Công an TP Cần Thơ đề nghị nếu tìm thấy ông Vĩnh, tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; hoặc liên hệ với Điều tra viên Trương Minh Hùng qua số điện thoại 0767.393939).

Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an

