Công an xuất hiện tại 2 cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM và Đắk Lắk

Theo Dân trí và Báo Lao động, sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và một cơ sở khác tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đứng bên ngoài.

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua, có tiếng và nhận khá đông khách. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, tọa lạc tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.