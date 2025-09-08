Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!

08-09-2025 - 15:38 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc trượt ngã xuống sân khấu của công chúa SOOBIN khiến khán giả không khỏi hoang mang

Tối 7/9, chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức khép lại mùa hè rực rỡ của 33 Anh Tài cùng cộng đồng Gai con. Nhằm để lại nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ nhất giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và ekip, chương trình đã chuẩn bị nhiều “sít rịt” thú vị mà chưa từng xuất hiện ở các đêm nhạc trước đó. 

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất là phần thể hiện của SOOBIN và công chúa. Không chỉ nhan sắc xinh xắn hay tạo hình mà chemistry giữa 2 người cũng đều nhận được sự chú ý lớn. Tại đêm encore thứ 8, ca khúc Những Kẻ Mộng Mơ vang lên bởi Liên Minh Tinh Tú gồm NSND Tự Long, Tiến Luật, Tuấn Hưng, SOOBIN, Quốc Thiên và RHYMASTIC. 

Các nghệ sĩ đồng ca một cách ăn ý, tạo nên bản hoà âm ballad tình tứ, ngọt ngào. Đúng như thủ tục, công chúa của SOOBIN xé toạc chiếc hộp giữ cô bên trong, chạy tới hoàng tử đời mình. Trong lúc theo đuổi tiếng gọi tình yêu, công chúa bất ngờ ngã oạch xuống sân khấu khiến toàn bộ khán giả không khỏi hoảng hốt. 

Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!- Ảnh 1.

Công chúa chạy tới SOOBIN nhưng không may trượt ngã xuống sân khấu

Đến SOOBIN cũng phải bất ngờ nhưng anh chàng đã lấy lại bình tĩnh sau 1-2 giây. Nam ca sĩ nhanh chóng ôm cô gái vào lòng, tay vỗ vai an ủi. Cả 2 đỡ nhau dậy rồi trao nhau cái ôm ấm áp. Không khó để nhận nàng thơ của SOOBIN lộ sự bối rối và ngại ngùng, cô giấu đi vẻ xấu hổ. May mắn là SOOBIN dành cho công chúa nụ cười thân thiện, giúp cô thoải mái hơn sau sự cố. 

Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!- Ảnh 2.

Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!- Ảnh 3.

SOOBIN ở cạnh có hành động an ủi, ôm và vỗ tai công chúa

Người hâm mộ hò reo không ngớt khi chứng kiến khoảnh khắc “tình bể bình” giữa SOOBIN và công chúa. Netizen thì thông cảm đối với cô gái, cho rằng cú ngã khá đau bởi sàn sân khấu trơn trượt do cơn mưa rào liên tục kéo dài từ ban ngày tới buổi tối. Fan hy vọng các nghệ sĩ cũng như ekip sẽ thận trọng hơn khi di chuyển trên sân khấu.

Theo Bạch Khởi

