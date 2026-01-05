Công khai người hành nghề chứng khoán không hoàn thành tập huấn hàng năm

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2025/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán, có hiệu lực từ 9/2/2026.



Theo đó, người hành nghề phải tham gia tập huấn hàng năm (tối thiểu 8 giờ) về pháp luật chứng khoán, hệ thống giao dịch và loại chứng khoán mới. Những người không hoàn thành tập huấn sẽ bị công khai danh sách trên cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý chứng khoán. Việc tập huấn bắt đầu triển khai từ 1/1/2027.

Thông tư điều chỉnh về chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tương đương; chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử; tập huấn kiến thức cho người hành nghề. Đối tượng áp dụng gồm cá nhân tham gia khóa học chứng chỉ chuyên môn, người hành nghề chứng khoán, tổ chức sử dụng người hành nghề, và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp các chứng chỉ chuyên môn, bao gồm các khóa học: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán; pháp luật về chứng khoán; phân tích và đầu tư; môi giới và tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành; phân tích báo cáo tài chính; quản lý quỹ và tài sản; chứng khoán phái sinh. Chứng chỉ được cấp trong 15 ngày sau khi hoàn thành kiểm tra, chương trình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Các chứng chỉ quốc tế như CIIA, CFA (level I/II), ACCA, CPA hoặc chứng chỉ hành nghề hợp pháp ở nước ngoài được công nhận tương đương với các chứng chỉ chuyên môn trong nước.

Khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề đi vào hoạt động, chứng chỉ bản giấy phải chuyển đổi sang chứng chỉ điện tử trong vòng 1 năm kể từ hướng dẫn. Chứng chỉ điện tử là căn cứ để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý và giám sát người hành nghề. Quá thời hạn, chứng chỉ giấy hết hiệu lực và người chưa chuyển đổi sẽ không được ghi nhận là "người hành nghề chứng khoán".

Người hành nghề và tổ chức sử dụng có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi lên hệ thống, đảm bảo đầy đủ, chính xác và trung thực. Tổ chức sử dụng phải cập nhật khi ký hoặc chấm dứt hợp đồng với người có chứng chỉ hành nghề.

Thông tư số 135/2025/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 197/2015/TT-BTC và được xây dựng căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (sửa đổi bởi Luật 56/2024/QH15), Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP) và Nghị định 29/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 166/2025/NĐ-CP) theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



