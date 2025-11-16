Công nghệ 16/11: Apple đổi CEO, Trung Quốc tung chip lượng tử tăng tốc 1.000 lần

Tim Cook sẽ rời ghế CEO Apple vào năm 2026

Apple được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lãnh đạo lớn khi Tim Cook dự kiến sẽ rời vị trí CEO vào năm 2026. Cook, người vừa tròn 65 tuổi, đã đảm nhiệm vai trò này từ năm 2011 sau khi đồng sáng lập Steve Jobs qua đời.

Theo báo cáo, việc Cook rút lui không liên quan đến hiệu quả kinh doanh hiện tại mà là một phần của kế hoạch chuyển giao dài hạn. Apple nhiều khả năng sẽ công bố người kế nhiệm sau báo cáo tài chính vào tháng 1/2026, nhằm tạo điều kiện cho ban lãnh đạo mới ổn định trước các sự kiện thường niên như WWDC.

Apple gần đây đã chứng kiến sự ra đi của một số nhân sự cấp cao. (Nguồn: Reuters)

Ứng viên sáng giá nhất cho vị trí CEO là John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng. Cook cũng được cho là ủng hộ việc chọn người nội bộ để kế thừa.

Trong 14 năm dưới sự lãnh đạo của Cook, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng từ khoảng 350 tỷ USD lên tới 4 nghìn tỷ USD, đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Apple hiện kỳ vọng doanh thu quý nghỉ lễ sẽ tăng từ 10–12%, cao hơn dự báo trước đó của Phố Wall, cho thấy công ty vẫn đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ ngay trước thềm thay đổi lãnh đạo.

Google bị phạt 665 triệu USD tại Đức

Một tòa án ở Berlin vừa ra phán quyết buộc Google phải trả 572 triệu euro (gần 665 triệu USD) cho hai công ty Đức vì hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh trong mảng Google Shopping. Trong đó, Idealo – nền tảng so sánh giá – được bồi thường khoảng 465 triệu euro (540 triệu USD), còn Producto nhận 107 triệu euro (124 triệu USD).

Theo phán quyết, Google đã ưu tiên hiển thị Google Shopping trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh. Idealo từng yêu cầu mức bồi thường lên tới 3,3 tỷ euro hồi tháng 2/2025.

Google phản bác rằng từ năm 2017 họ đã thay đổi để cho phép các nền tảng khác hiển thị quảng cáo tương tự. Tuy nhiên, Idealo khẳng định số tiền bồi thường chỉ là “một phần nhỏ” so với thiệt hại thực tế.

Đây không phải lần đầu Google gặp rắc rối pháp lý ở châu Âu. Trước đó, hãng bị cáo buộc ưu tiên Google Flights và Google Hotels, đồng thời bị Ủy ban châu Âu phạt gần 3 tỷ euro vì vi phạm luật cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo.

Chip lượng tử quang học giúp AI Trung Quốc tăng tốc 1.000 lần

Trung Quốc vừa đạt bước tiến lớn trong lĩnh vực điện toán khi giới thiệu chip lượng tử quang học mới có khả năng tăng tốc xử lý các bài toán phức tạp lên tới hơn 1.000 lần so với công nghệ truyền thống.

Con chip này đã giành giải “Leading Technology Award” tại Hội nghị Internet Thế giới Wuzhen 2025, vượt qua hơn 400 ứng viên từ 34 quốc gia. Đây được xem là một trong những thành tựu khoa học nổi bật nhất năm.

Các nhà nghiên cứu tại CHIPX chụp ảnh cùng chip niobate lithium màng mỏng 6 inch hiệu suất cao, một bước tiến được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của AI và điện toán lượng tử. (Nguồn: Handout)

Theo nhóm phát triển, chip lượng tử quang học sẽ giúp trung tâm dữ liệu AI và siêu máy tính hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đã được ứng dụng trong các ngành như hàng không vũ trụ, y sinh học và tài chính.

Công nghệ này được phát triển bởi CHIPX – Viện nghiên cứu tại Wuxi trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải – phối hợp cùng startup Turing Quantum ở Thượng Hải.

Giáo sư Jin Xianmin, người sáng lập Turing Quantum, cho biết nhóm đã đạt được bước đột phá trong việc tích hợp photon và điện tử ngay trên chip, cũng như sản xuất hàng loạt ở quy mô wafer. Ông kỳ vọng trong tương lai sẽ phát triển các chip có khả năng xử lý số lượng photon lớn hơn nữa.