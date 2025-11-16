Công nghệ "made in Vietnam" giúp DN Việt mở ra khả năng tự chủ công nghệ, cung cấp dịch vụ độc quyền

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán PVC) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2025.

Theo báo cáo của PVChem, tính đến hết tháng 10/2025 , doanh thu hợp nhất của Tổng công ty đạt 3.916 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm và tăng 78% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 48,23 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

PVChem dự kiến cả năm 2025 sẽ đạt doanh thu hợp nhất 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng , lần lượt vượt 50% và 11% so với kế hoạch. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây của PVChem.

Trong cơ cấu doanh thu của PVChem, mảng kinh doanh tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 70,7% tổng doanh thu, đạt 2.769 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc mở rộng hoạt động thương mại, đặc biệt ở các nhóm hạt nhựa, kim loại và ethanol sinh học.

Mảng dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp mang về hơn 1.070 tỷ đồng, tăng 36% so với kế hoạch; riêng dịch vụ dung dịch khoan đạt mức tăng ấn tượng khi vượt 51% kế hoạch.

Ở mảng sản xuất, PVChem ghi nhận sản lượng 15.292 tấn, vượt 30% kế hoạch và đem lại 76,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, PVChem đã thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan gốc nước Pro-Dril. Hệ dung dịch khoan gốc nước Pro-Dril được thử nghiệm tại giếng khoan 2205/BK-22 của Vietsovpetro.

Theo thông tin từ PVChem, hệ dung dịch này không chỉ được thử nghiệm thành công ở cấp độ công nghiệp mà còn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ thương hiệu cho tên thương mại Pro-Dril và toàn bộ các hóa phẩm thành phần liên quan. Đồng thời, hệ dung dịch khoan gốc dầu tổng hợp PV-HYDrill cũng đang được chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm công nghiệp, hướng tới thương mại hóa.

Việc thử nghiệm thành công này là dấu mốc quan trọng giúp PVChem nâng cao năng lực nội địa hóa dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Đây cũng là dấu mốc mở ra khả năng tự chủ công nghệ, cung cấp dịch vụ độc quyền trong nước của PVChem. Bên cạnh đó sẽ giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và từng bước khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ hóa chất – khoan chuyên sâu hàng đầu trong ngành.

Ngoài hoạt động sản xuất - kinh doanh, 10 tháng năm 2025, PVChem còn ghi dấu nhờ hoạt động đầu tư với các dự án trọng điểm mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Nổi bật là dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Cái Mép (hợp tác với Messer), tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ kho LNG Thị Vải để sản xuất khí công nghiệp - giải pháp giúp tăng hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm phát thải CO₂, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, dự án sản xuất PET chip tái chế (rPET) cũng đang được triển khai, đón đầu xu hướng kinh tế tuần hoàn và góp phần giảm phát thải carbon trong chuỗi sản xuất. Song song với đó, dự án xử lý tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hướng tới mô hình "không rác thải công nghiệp".

Ngày 24/11/2025 tới đây, PVChem sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, góp phần mở ra cơ hội lớn cho PVChem nhằm đón đầu xu hướng và để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó, góp phần gia tăng doanh thu, đảm bảo việc làm cho người lao động, lợi ích của các cổ đông.