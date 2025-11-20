Công nghệ Thụy Điển thúc đẩy tăng trưởng ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng tại Việt Nam

Khi nhu cầu sức khỏe gặp "điểm chín" của thị trường

Ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (FSN) tại Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô tiêu dùng lẫn chiều sâu nhu cầu. Theo GlobalData 2024, tốc độ tăng trưởng kép 8–9% trong giai đoạn 2024–2027 đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt xa mức trung bình toàn cầu khoảng 5,2%.

Đằng sau những con số là sự dịch chuyển lối sống: người tiêu dùng chủ động tìm kiếm sản phẩm tốt cho sức khỏe, tiện lợi và minh bạch về thành phần. Khảo sát toàn cầu của Tetra Pak cho thấy hơn 50% người tiêu dùng đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì trước khi lựa chọn. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở các nhóm sản phẩm như đồ uống bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, đồ uống cho người tập luyện và giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho y tế.

Nhu cầu cao mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra áp lực về tiêu chuẩn: công thức phức tạp, nguyên liệu nhạy cảm, yêu cầu tiệt trùng khắt khe và duy trì giá trị dinh dưỡng xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Người tiêu dùng ngày càng chọn các giải pháp chủ động chăm sóc sức khỏe và quan tâm tới thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng.

Tăng trưởng bền vững dựa trên công nghệ tiên tiến và độ chính xác cao

Với đặc thù dinh dưỡng chuyên biệt, FSN đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ trong toàn bộ quy trình – từ chế biến, tiệt trùng đến đóng gói – để sản phẩm vừa an toàn vừa giữ được giá trị dinh dưỡng. Để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu này, Tetra Pak cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói toàn diện, ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển.

Hệ thống phối trộn chân không giúp hạn chế tiếp xúc với oxy, qua đó bảo toàn hàm lượng protein và vitamin trong sản phẩm. Công nghệ tiệt trùng UHT được thiết kế để xử lý ở nhiệt độ và thời gian phù hợp, loại bỏ vi sinh vật gây hại mà vẫn duy trì sự ổn định và chất lượng dinh dưỡng trong suốt thời hạn sử dụng mà không cần dùng chất bảo quản.

Ở cấp độ vận hành, độ chính xác trong định lượng từng thành phần là yếu tố then chốt đối với FSN. Độ chính xác trong định lượng từng thành phần là yếu tố then chốt. Tetra Pak đảm bảo điều này thông qua hệ thống tự động hóa và định lượng vô trùng, giảm thiểu sai số thủ công và đáp ứng những công thức phức tạp nhất. Các giải pháp chuyên sâu như bổ sung đạm In-line hoặc công nghệ lọc màng được thiết kế để xử lý nguyên liệu nhạy cảm. Thực tế, Tetra Pak đã hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế để phát triển sản phẩm sữa lắc chứa 30g protein mỗi khẩu phần, nhờ công nghệ định lượng chính xác và kiểm soát vô trùng.

Giải pháp bao bì công nghệ Thụy Điển - mảnh ghép đảm bảo chất lượng toàn diện cho ngành FSN

Bao bì tiệt trùng 6 lớp của Tetra Pak được thiết kế như một hệ thống bảo vệ nhiều tầng: lớp giấy tạo độ cứng và định hình hộp, lớp polyethylene chống thấm ẩm, và lớp nhôm siêu mỏng ngăn ánh sáng, oxy và vi khuẩn xâm nhập. Nhờ cấu trúc này, sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần chất bảo quản hay môi trường lạnh, giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm, bao bì Tetra Pak còn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng hiện đại. Các dòng bao bì như Tetra Prisma® Aseptic được thiết kế dễ cầm nắm, mở nắp và đóng lại thuận tiện, phù hợp cho nhu cầu "on-the-go" trong cuộc sống bận rộn.

Thiết kế hộp giấy Tetra Prisma mang tới trải nghiệm cầm nắm dễ dàng, tận hưởng trọn vẹn đồ uống và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững.

Với tỷ lệ giấy hơn 70%, hộp giấy Tetra Pak giúp giảm phát thải CO₂ so với nhiều lựa chọn bao bì khác và dễ tái chế khi được thu gom đúng cách. Tetra Pak chủ động phối hợp với các khách hàng như Vinamilk, TH TrueMilk, các hệ thống siêu thị lớn, trường học… để triển khai các điểm thu gom, tái chế trên cả nước.

Việc sản xuất ngay tại Việt Nam cũng là một lợi thế chiến lược: nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt LEED (phát triển bền vững) và World Class Manufacturing (WCM), bảo đảm chất lượng bao bì đồng nhất theo chuẩn quốc tế, rút ngắn thời gian cung ứng và giảm lãng phí trong chuỗi vận hành.

Trong bối cảnh thị trường đầy tiềm năng nhưng cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp cần đổi mới và mở rộng danh mục sản phẩm nhanh chóng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Thấu hiểu thách thức này, Tetra Pak giới thiệu Bloom. – trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới ngay tại Việt Nam, kết nối với mạng lưới 14 trung tâm toàn cầu. Tại đây, doanh nghiệp có thể thử nghiệm công thức, tinh chỉnh quy trình và kiểm nghiệm bao bì ngay tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường xuống còn 6-12 tháng và giảm thiểu rủi ro đầu tư ban đầu.

Với hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu và hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Tetra Pak đồng hành cùng nhiều thương hiệu kiến tạo sản phẩm thức uống hỗ trợ dinh dưỡng đột phá, đón đầu xu hướng. Đầu tư vào công nghệ chế biến và đóng gói toàn diện không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là chìa khóa để xây dựng niềm tin, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo giá trị khác biệt.

