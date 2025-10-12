Công nhân thi công ngày đêm, nhiều hạng mục sân bay Long Thành vượt tiến độ

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không” thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỷ đồng. Dự án gồm hai đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay đã hoàn tất. ACV nhận đủ diện tích 5.000 ha, trong đó hàng rào ranh giới đạt 99,8%, chỉ còn khoảng 50m chưa bàn giao. Trên công trường, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư và công nhân cùng hơn 3.000 thiết bị được huy động làm việc xuyên ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua khu vực dự án thường xuyên mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hạng mục ngầm cũng như hệ thống thoát nước và nền đường. Tuy nhiên, ACV vẫn chỉ đạo các liên danh nhà thầu bố trí thi công linh hoạt, điều tiết nhân lực hợp lý, quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2025, sớm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

15 gói thầu của dự án đều đang được triển khai đồng bộ, trong đó ba gói đã hoàn thành gồm tường rào ranh giới trong phạm vi 1.810 ha, san nền thoát nước và cọc nhà ga hành khách. 12 gói còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục vượt tiến độ hợp đồng.

Hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay (gói 4.6), liên danh ACC – Trường Sơn - Vinaconex - Vinadic - Cienco4 - ACJC647 đã cơ bản hoàn thành đường cất hạ cánh. Trước đó, ngày 26/9, sân bay Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng trong hành trình đưa dự án về đích đúng hẹn.

Gói thầu sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách (4.7), do cùng liên danh thi công, được điều chỉnh tiến độ, dự kiến hoàn thành phần chính trước ngày 31/12/2025, rút ngắn 5 tháng so với hợp đồng. Các khu vực chồng lấn với hạ tầng kỹ thuật ngầm sẽ hoàn thành trong tháng 3/2026.

Hạng mục giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật (gói 4.8) cũng đang được triển khai khẩn trương. Dự kiến hệ thống tuynen kỹ thuật và các tuyến đường trục chính kết nối nhà ga sẽ hoàn thiện trước ngày 19/12/2025. Cầu cạn và trạm cấp điện trung tâm năng lượng cũng được phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm, phục vụ cho công tác vận hành kỹ thuật.

Với hệ thống cung cấp nhiên liệu (gói 4.9), liên danh PTSC - BCA Thăng Long, huy động gần 700 nhân sự, dự kiến hoàn thành phần xây dựng trong năm 2025 và chạy thử thiết bị nhập khẩu trong quý I/2026, sớm hơn hợp đồng 3 tháng.

Trong khi đó, gói thầu nhà ga hành khách (5.10) - hạng mục trung tâm của toàn dự án - do liên danh VIETUR thi công, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dù tiến độ hợp đồng kéo dài đến tháng 11/2026, ACV đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản phần xây dựng và lắp đặt thiết bị trước ngày 31/12/2025.

Đến nay, phần mái chính và các khu vực mái che được hoàn thiện, kết cấu thép khu cầu ống lồng dự kiến xong trong tháng 10/2025.

Các hạng mục hoàn thiện như trát, lát đá, lắp kính mặt dựng cũng đang được gấp rút triển khai. Song song đó, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, thang cuốn, xử lý hành lý và cầu dẫn hành khách đang được lắp đặt đồng bộ, hướng tới chạy thử vào đầu tháng 6/2026.

Cùng với nhà ga hành khách, các hạng mục phụ trợ như nhà để xe (gói 11.5), nhà ga hàng hóa (7.8) và hệ thống xử lý nước thải (4.11) cũng đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu bàn giao phần kết cấu trước ngày 19/12/2025 để đảm bảo đồng bộ với tổng thể sân bay.

Về nguồn cung vật liệu, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân khai 14 mỏ đá phục vụ thi công, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại. ACV khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.