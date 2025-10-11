Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người không có hợp đồng lao động có thể vẫn được mua nhà ở xã hội

11-10-2025 - 07:38 AM | Bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi nghị định theo hướng người không có hợp đồng lao động cũng vẫn được tiếp cận nhà ở xã hội nhưng phải có xác nhận từ công an cấp xã.

Chiều 10/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 192/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Người không có hợp đồng lao động có thể vẫn được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự thảo nghị định tập trung làm rõ điều kiện thu nhập đối với người dân khi tham gia mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc điều chỉnh đối với các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đối tượng không có hợp đồng lao động cũng vẫn được tiếp cận nhà ở xã hội nhưng phải có xác nhận từ Công an cấp xã dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này sát hơn với thực tế thu nhập và sinh hoạt của người dân.

Lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định là 5,4%/năm, trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, các cơ quan liên quan báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của dự thảo nghị định là việc sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng đất của chủ đầu tư, cho phép nộp tiền thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Đây là động thái được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập đang tồn tại, đồng thời đảm bảo tính minh bạch công bằng và đúng đối tượng trong quá trình triển khai chương trình nhà ở xã hội.

Dự thảo nghị định còn quy định tiền sử dụng đất của toàn bộ dự án vẫn được xác định theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Khoản nộp bổ sung đối với phần diện tích 20% đất ở được chấp thuận đóng tiền tương đương sẽ được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của diện tích này theo tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng nhận định, quy định này sẽ hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc nộp tiền thay vì bố trí quỹ đất đồng thời tạo nguồn lực ổn định cho phát triển quỹ nhà ở xã hội. Ngoài ra cách tính toán gắn liền với tiến độ hạ tầng giúp đảm bảo tính công bằng và tránh thất thu cho ngân sách.

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng xin ý kiến về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư cùng có đủ năng lực, điều kiện thực hiện. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng trong trường hợp này cần tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, gia đình hạt nhân có từ 3 con trở lên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo, rà soát toàn bộ nội dung, hoàn chỉnh tờ trình và tài liệu liên quan để trình Thủ tướng ký ban hành nghị định.


Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn Nổi bật

Sân bay Long Thành áp dụng thứ giống sân bay Singapore: Hành khách ở cửa an ninh không còn cần làm 1 việc

Sân bay Long Thành áp dụng thứ giống sân bay Singapore: Hành khách ở cửa an ninh không còn cần làm 1 việc

07:32 , 11/10/2025
Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?

07:29 , 11/10/2025
Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

05:37 , 11/10/2025
Phương án phân luồng qua các vị trí ngập trên Quốc lộ 3 đoạn thuộc Hà Nội

Phương án phân luồng qua các vị trí ngập trên Quốc lộ 3 đoạn thuộc Hà Nội

05:36 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên