Mảng BĐS sẽ là “đầu kéo” lợi nhuận Vincom Retail trong năm 2026 nhờ 2 dự án shophouse lớn này

Theo báo cáo phân tích mới nhất của MBS Research, Vincom Retail (VRE) được dự báo lợi nhuận sẽ tăng 16% trong năm 2025 và 23% trong năm 2026, chủ yếu nhờ sự bứt phá của mảng chuyển nhượng bất động sản và tăng trưởng ổn định từ mảng cho thuê trung tâm thương mại.

Vincom Retail được xem là "cỗ máy bán lẻ" với mạng lưới hơn 90 trung tâm thương mại trải rộng 48/63 tỉnh thành, doanh nghiệp sở hữu lợi thế vượt trội từ sự cộng hưởng trong hệ sinh thái Vingroup. Hệ sinh thái này không chỉ mang lại nguồn quỹ đất chiến lược, mà còn mở ra dòng khách hàng sẵn có từ các dự án Vinhomes, góp phần duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức cao 86-87%.

Theo MBS, triển vọng tăng trưởng của VRE giai đoạn tới dựa trên hai trụ cột chính: Mở rộng quy mô trung tâm thương mại mới; Cải thiện tỷ lệ lấp đầy tại các mô hình chủ lực như Vincom Center, Vincom Megamall. Đây sẽ là những nhân tố giúp củng cố doanh thu cho thuê và duy trì biên lợi nhuận cao.

Trong nửa cuối năm 2025, Vincom Retail dự kiến khai trương 3 trung tâm thương mại mới, gồm: Vincom Megamall Ocean City, Vincom Megamall Royal Island (Hải Phòng) và Vincom Plaza Vinh (Nghệ An).

Trong đó, Vincom Megamall Ocean City đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/8, bắt đầu đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của công ty. Dự án Vincom Megamall Royal Island cũng sẽ khánh thành trong tháng 10, hứa hẹn tăng tốc nguồn thu từ quý IV/2025 nhờ quy mô lớn và vị trí chiến lược tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng).

Vincom Megamall Ocean City đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/8, bắt đầu đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Tính đến cuối năm, tổng diện tích sàn thương mại (GFA) của Vincom Retail dự kiến đạt 1,97 triệu m2, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Những dự án mới này sẽ đóng góp trực tiếp vào doanh thu cho thuê và củng cố thị phần bán lẻ hiện đại của VRE.

Trong khi đó, mảng chuyển nhượng bất động sản của Vincom Retail được xem là "ngòi nổ" cho giai đoạn sắp tới. Sau thời gian bàn giao phần lớn sản phẩm tại dự án Đông Hà (Quảng Trị cũ), biên lợi nhuận gộp của giai đoạn 2024–2025 ở mức khiêm tốn, bước sang năm 2026, mảng này dự kiến sẽ trở thành động lực khi công ty tiến hành bàn giao 2 dự án shophouse quy mô lớn: Vinhomes Golden Avenue (Quảng Ninh) và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng).

Mặc dù biên lợi nhuận gộp của mảng này có thể thấp hơn do VRE không trực tiếp phát triển dự án, nhưng doanh thu kỳ vọng vẫn sẽ đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp 24 lần so với 2025.

Theo dự phóng của MBS, doanh thu thuần của VRE sẽ tăng từ hơn 8.800 tỷ đồng (2025) lên gần 13.800 tỷ đồng (2026), trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 5.900 tỷ đồng. Mảng cho thuê tiếp tục là trụ cột ổn định, với biên lợi nhuận gộp duy trì quanh 55%.