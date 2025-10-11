Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

11-10-2025 - 05:37 AM | Bất động sản

Bên cạnh điều kiện thu nhập, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình có từ 3 con trở lên.

Chiều 10-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một trong những điểm nhấn quan trọng của dự thảo Nghị định là việc sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng đất của chủ đầu tư, cho phép nộp tiền thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Đây là động thái được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập đang tồn tại, đồng thời đảm bảo tính minh bạch công bằng và đúng đối tượng trong quá trình triển khai chương trình nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi Nghị định 100 năm 2024 còn tập trung làm rõ điều kiện thu nhập đối với người dân khi tham gia mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều kiện mua nhà ở xã hội là hộ gia đình thu nhập dưới 40 triệu đồng/tháng

Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc điều chỉnh đối với các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đối tượng không có hợp đồng lao động cũng vẫn được tiếp cận nhà ở xã hội nhưng phải có xác nhận từ Công an cấp xã dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này sát hơn với thực tế thu nhập và sinh hoạt của người dân.

Lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định là 5,4%/năm, trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, các cơ quan liên quan báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, gia đình hạt nhân có từ 3 con trở lên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo, rà soát toàn bộ nội dung, hoàn chỉnh tờ trình và tài liệu liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn

Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn Nổi bật

Phương án phân luồng qua các vị trí ngập trên Quốc lộ 3 đoạn thuộc Hà Nội

Phương án phân luồng qua các vị trí ngập trên Quốc lộ 3 đoạn thuộc Hà Nội

05:36 , 11/10/2025
TPHCM yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin dự án bất động sản

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin dự án bất động sản

05:34 , 11/10/2025
“Một bước về nhà” với Fenica — Lời giải an cư giữa hạ tầng Đông Bắc TP.HCM

“Một bước về nhà” với Fenica — Lời giải an cư giữa hạ tầng Đông Bắc TP.HCM

20:00 , 10/10/2025
Hơn 30 đại lý chiến lược ký kết phân phối dự án The Win City

Hơn 30 đại lý chiến lược ký kết phân phối dự án The Win City

17:30 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên