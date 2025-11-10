Công ty bia chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (mã CK: WSB) vừa công bố sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2025 với mức 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 11/11/2025 và ngày chốt danh sách cổ đông là 12/11/2025.

WSB là đơn vị thành viên của Sabeco, nhiều năm nay nằm trong nhóm doanh nghiệp chi cổ tức “hậu hĩnh”. Tỷ lệ chi trả thường xuyên vượt 50% vốn điều lệ. Năm 2023, công ty chi trả hai đợt cổ tức tổng cộng 4.000 đồng/CP, năm 2024 duy trì với hai đợt chi trả cổ tức tiền mặt 2.000 và 3.000 đồng/CP.

Với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bia Sài Gòn - Miền Tây sẽ chi tương ứng 29 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. ﻿

Bia Sài Gòn - Miền Tây hiện có vốn điều lệ 145 tỷ đồng. Trong đó, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) là công ty mẹ, sở hữu tại WSB gần 12,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 86,32%, sẽ nhận về khoảng hơn 25 tỷ đồng từ cổ tức WSB chuẩn bị chia.﻿

Kế hoạch cổ tức năm 2025 của WSB ở mức 50%, tương tự năm 2024. Sau đợt tạm ứng này, công ty dự kiến còn ít nhất 1 đợt chia nữa để hoàn tất kế hoạch đã đề ra.﻿

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, WSB ghi nhận doanh thu thuần đạt 202 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.﻿

Bia Sài Gòn – Miền Tây báo lãi sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, WSB ghi nhận doanh thu hơn 721,3 tỷ đồng và lãi sau thuế 72,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 24% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận năm. ﻿

﻿Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu WSB có giá là 58.300 đồng/cp.