Công ty chứng khoán liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa có động thái bất thường

07-01-2026 - 14:35 PM | Thị trường chứng khoán

Hiện công ty chứng khoán này đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Công ty cổ phần chứng khoán BOS vừa công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex với Người có liên quan trong năm 2026.

Theo đó, HĐQT Chứng khoán BOS thông qua việc những người có liên quan là đối tượng ký kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty, người có liên quan của họ và những người có liên quan khác của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các loại hợp đồng, giao dịch về mua, bán chứng khoán và/hoặc các hợp đồng, giao dịch liên quan đến chứng khoán; các loại hợp đồng, giao dịch góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/mua bán tài sản, các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ, tài sản; các loại hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng vay, cho vay, giao dịch đảm bảo… và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty.

Giá trị hợp đồng, giao dịch trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định theo Điều lệ Công ty. Các giao dịch được ký kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của Công ty.

Chứng khoán BOS tiền thân là Artex, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán cho hệ sinh thái của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Hiện công ty đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

