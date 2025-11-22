Công ty con của CII sở hữu gần 55% vốn Năm Bảy Bảy

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã: CII, sàn HoSE) vừa báo cáo giao dịch bán 4,49 triệu cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy cho Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư CII (CII Invest - công ty con của CII).



Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trên sàn HoSE từ ngày 19-21/11/2025. Sau giao dịch, CII giảm sở hữu từ 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tỷ lệ 26,43%) xuống 21,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%).

Ngược lại, CII Invest nâng sở hữu từ 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%) lên mức 55,03 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%).

Ngoài 2 pháp nhân trên, một cá nhân có liên quan là bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII đồng thời là Thành viên HĐQT NBB, đang sở hữu 19.200 cổ phiếu NBB, tương ứng 0,02%.

Tổng cộng lượng cổ phiếu NBB mà nhóm CII đang nắm giữ là hơn 77 triệu cổ phiếu, tương ứng 76,92% vốn điều lệ Năm Bảy Bảy.

Trong diễn biến mới đây, Năm Bảy Bảy vừa thông qua việc vay vốn tối đa 300 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng tại TPBank.

Đồng thời, Năm Bảy Bảy thông báo việc giải thể chi nhánh Tây Nam. Đến ngày 27/10/2025, NBB đã nhận được Thông báo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Tây Nam.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 của NBB diễn ra ngày 7/10/2025 đã thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 của bà Lê Thị Kiều Diễm và biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung ông Lê Thanh Hùng vào vị trí này.

NBB cũng thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB (xã Tân Nhựt, TP.HCM) với tổng mức đầu tư khoảng 4.678 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2029; phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (phường Phú Định, TP.HCM) tổng mức đầu tư khoảng 5.845 tỷ đồng.



