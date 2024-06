Công ty con của PV Power báo lỗ ngay quý đầu tiên sau khi chuyển sàn, cổ phiếu vừa bất ngờ tăng vọt lập đỉnh mới

Ngoài sóng viễn thông, công nghệ, cổ phiếu ngành điện cũng đang thu hút sự chú ý trên sàn chứng khoán trong bối cảnh tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu HNA của Thuỷ điện Hủa Na gây ấn tượng mạnh khi vừa có phiên tăng kịch trần lên lập đỉnh mới tại mức 26.750 đồng/cp. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng gần 45%.

Thuỷ điện Hủa Na có vốn điều lệ hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) là công ty mẹ nắm quyền chi phối đến 81% vốn điều lệ. Công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ đầu tháng 10/2017 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cp, tương ứng định giá khoảng 2.300 tỷ đồng.

Cổ phiếu HNA chuyển sang niêm yết trên HoSE từ ngày 12/01/2024 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 18.350 đồng/cổ phiếu. Mức định giá tương ứng hơn 4.300 tỷ đồng, cao hơn khoảng 90% so với thời điểm chào sàn chứng khoán hơn 6 năm trước. Hiện tại, giá trị vốn hóa của Thuỷ điện Hủa Na đang ở mức kỷ lục gần 6.300 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là ngay trong quý đầu tiên sau khi chuyển sàn Thuỷ điện Hủa Na đã báo lỗ. Cụ thể, quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 102,3 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ chi phí, Thủy điện Hủa Na lỗ 3,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 70 tỷ đồng sau thuế.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Thủy điện Hủa Na, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ 2023 là do lượng nước về hồ bình quân chỉ bằng chưa đến một nửa quý 1/2023. Điều này dẫn đến sản lượng điện giảm tới hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 75,07 triệu kWh.

Thủy điện Hủa Na là chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na trên thượng nguồn Sông Chu thuộc địa phận xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 180km. Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm 02 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kwh.

Nhà máy vận hành phát điện hòa vào mạng lưới Quốc gia tổ máy số 1 vào cuối tháng 12/2012, và tổ máy số 2 vào quý 1/2013. Nhà máy thủy điện Hủa Na còn tham gia phòng chống lũ cho hạ lưu với dung tích chống lũ 100 triệu m³, bổ sung nước mùa hạn cho hạ du và tăng thêm cho Thủy điện Cửa Đạt 20,1 triệu Kwh/năm và 7,4 MW công suất đảm bảo.

Theo báo cáo phân tích của Agriseco Research, hiện tượng El Nino dự báo sẽ gây khó khăn cho thuỷ điện trong suốt nửa đầu năm. Viện Nghiên cứu Quốc tế (IRI) dự báo, El Nino sẽ có cường độ giảm dần trước khi chuyển sang pha trung tính vào giữa năm 2024. Điều này tiếp tục gây ra tình trạng khô hạn, ảnh hưởng tiêu cực đến lượng nước về hồ các nhà máy thuỷ điện.

Về triển vọng kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo Thủy điện Hủa Na cho biết, công ty đang dồn lực để mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nhà máy này đã vận hành từ năm 2014, có công suất 20 MW, bao gồm 2 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế đạt 89,74 triệu kWh.