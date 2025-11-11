Công ty con của Vĩnh Hoàn muốn huy động gần 465 tỷ đồng để làm gì?

Mới đây, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (MCK: SGC, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 diễn ra ngày 3/11/2025 vừa qua.

Theo đó, các cổ đông của SGC đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán.

Cụ thể, SGC muốn chào bán hơn 7,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ảnh minh họa

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 hoặc trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SGC sẽ tăng từ hơn 7,1 triệu cổ phiếu lên gần 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 71,5 tỷ đồng lên gần 143 tỷ đồng.

Với giá chào bán 65.000 đồng/cổ phiếu, SGC dự kiến thu về gần 464,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Toàn bộ số tiền sẽ được doanh nghiệp sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc.

Đáng chú ý, trước đó Hội đồng quản trị của SGC đã thông qua việc mua vào số lượng cổ phần đảm bảo chi phối tại Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc, tổng giá trị giao dịch dự kiến là 119 tỷ đồng.

Được biết, Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc vừa được thành lập hồi tháng 4/2025 với vốn điều lệ hơn 145,8 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) được biết đến là công ty con của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 76,72% (tính đến ngày 30/9/2025).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SGC ghi nhận doanh thu thuần hơn 531,6 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 94,5 tỷ đồng, tăng 14%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SGC tăng 24,4% so với đầu năm, lên mức hơn 560,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 123,4 tỷ đồng, tăng 18,3%.



