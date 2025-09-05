Công ty Đà Lạt chi 4.600 tỷ đồng 'nuốt chửng' tập đoàn hoa tươi 100 năm tuổi của Úc: Di sản của người đàn ông Hà Lan biến 700.000 USD thành DN 500 triệu USD

Thomas Hooft, founder của Dalat Hasfarm

Đưa hoa Đà Lạt ra thế giới

Sinh năm 1948 tại Hà Lan và tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoa, rau quả, ông Thomas Hooft đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành trước khi đến châu Á. Sau khi khảo sát nhiều địa điểm, ông nhận định Đà Lạt có điều kiện khí hậu phù hợp để phát triển ngành hoa cao cấp.

Ông Thomas Hooft hướng dẫn công nhân thu hoạch hoa - Ảnh: Lâm Viên - Báo Thanh niên

Năm 1994, ông quyết định sáng lập Dalat Hasfarm không chỉ với mục tiêu kinh doanh, mà còn với một tầm nhìn mà khi đó ít ai dám nghĩ tới: biến Đà Lạt thành một trung tâm sản xuất hoa chất lượng cao để xuất khẩu đi khắp thế giới.

Với số vốn ban đầu 700.000 USD, năm 1995, ông Thomas khởi công xây dựng những nhà kính đầu tiên bằng khung gỗ, phủ ni lông. Vào thời điểm những năm 1990, khái niệm này còn khá mới mẻ, người ta gọi ông là "người Hà Lan điên" bởi lúc này Việt Nam chỉ trồng hoa trên đồng ruộng và ông là người đầu tiên xây nhà kính trồng hoa tại đây.

Mô hình này đã nhận được sự chú ý và cả những ý kiến hoài nghi. Yếu tố cốt lõi giúp Dalat Hasfarm vượt qua giai đoạn này đến từ triết lý kinh doanh của nhà sáng lập Thomas Hooft và người cộng sự đồng hương, ông Schenke.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông Thomas Hooft chia sẻ quan điểm thể hiện tư duy tập trung vào giải pháp thay vì tập trung vào khó khăn: “Nếu bạn biết cách kinh doanh thì bạn không thể đổ lỗi cho những trở ngại mà phải đổ lỗi cho chính mình khi mình không vượt qua được các chướng ngại vật ấy.”

Bổ sung cho triết lý này, ông Schenke cho rằng yếu tố "chất nông dân" là điều kiện tiên quyết: " Trong nông nghiệp, bạn muốn thành công thì phải là nông dân, chứ không thể là người kinh doanh đơn thuần."

Chính hai tư duy này – một bên là sự quyết liệt trong kinh doanh và một bên là sự am hiểu sâu sắc về nông nghiệp – đã định hình nên DNA và là nền tảng cho sự phát triển của Dalat Hasfarm.

"Người Hà Lan điên" yêu hoa và yêu Đà Lạt

Ông Thomas Hooft xem Đà Lạt là nơi để phát triển sự nghiệp lâu dài. Mối gắn kết của ông với thành phố này còn được thể hiện qua đời sống cá nhân khi ông kết hôn với một người Đà Lạt, chọn nơi đây làm quê hương thứ hai và sống cùng vợ trên đường Sương Nguyệt Anh.

Năm 2012, ông Thomas nghỉ hưu, trao lại chức vụ Tổng giám đốc Dalat Hasfarm cho một người bạn đồng hương. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò cố vấn quan trọng cho công ty.

Ngày 23 tháng 1 năm 2015, Cố Tổng giám đốc Thomas Hooft, được mệnh danh là "người trồng hoa số 1 Đông Nam Á" , đã từ trần tại Hà Lan. Theo di nguyện, hài cốt của ông đã được đưa về an táng tại Đà Lạt, nơi ông đã dành phần lớn sự nghiệp và cuộc sống để gắn bó.

Nền tảng phát triển sau 3 thập kỷ

Triết lý kinh doanh của nhà sáng lập vẫn được đội ngũ kế nhiệm duy trì và phát triển, trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của Dalat Hasfarm. Công ty đã liên tục đầu tư vào kỹ thuật canh tác và đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần hình thành một thế hệ lao động có chuyên môn về nông nghiệp công nghệ cao.

Nhà kính Ping Pong của Dalat Hasfarm - Nguồn: Dalat Hasfarm

Kết quả của quá trình này được thể hiện qua các số liệu cụ thể. Từ quy mô vài hecta ban đầu, Dalat Hasfarm đã phát triển thành một doanh nghiệp quy mô lớn với hơn 4.000 nhân viên, sở hữu gần 320 hecta nhà kính công nghệ cao.

Sản lượng của công ty đạt khoảng 200 triệu cành hoa mỗi năm, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia, đưa thương hiệu hoa Đà Lạt đến những thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc và châu Âu.

Hoạt động của công ty cũng được mở rộng ra quốc tế dưới sự điều hành của công ty mẹ là Hasfarm Holdings. Dalat Hasfarm giữ vai trò là trung tâm sản xuất chính trong mạng lưới kết nối với các công ty thành viên tại Trung Quốc (Kunming Hasfarm), Indonesia (Toba Hasfarm), và các bộ phận thương mại tại Nhật Bản, New Zealand. Mạng lưới này hoạt động như một cỗ máy hiệu quả, đưa những bông hoa trồng tại Đà Lạt đến tay người tiêu dùng quốc tế.

Mạng lưới của Hasfarm Holding

Sự tăng trưởng này đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. Năm 2019, quỹ đầu tư tư nhân Lombard Investments đã đầu tư khoảng 70 triệu USD (khoảng 1.778 tỷ đồng) vào công ty (theo DealStreetAsia ).

Đến đầu năm 2025, theo truyền thông quốc tế, quỹ đầu tư TPG (Texas Pacific Group) của Mỹ đã mua lại cổ phần chi phối của Hasfarm Holdings trong một thương vụ định giá toàn bộ tập đoàn ở mức 500 triệu USD (khoảng 12.700 tỷ đồng)

Thương vụ 4.600 tỷ đồng: Hoàn thiện mảnh ghép toàn cầu

Tháng 9 năm 2025, một thập kỷ sau ngày Cố Tổng giám đốc Thomas Hooft qua đời, Hasfarm Holdings đã thực hiện một bước đi chiến lược quan trọng.

Công ty mẹ của Dalat Hasfarm đã chi 270 triệu AUD (gần 4.600 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần của Lynch Group - một tập đoàn hoa tươi có lịch sử hoạt động hơn 100 năm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX).

Theo báo cáo tài chính 2024, Lynch Group (trước khi bị thâu tóm) ghi nhận doanh thu là 397,7 triệu AUD (khoảng 6.680 tỷ đồng).

FLOWERHQ - chuỗi cửa hàng hoa của Lynch Group

Đây là một thương vụ M&A mang ý nghĩa cộng hưởng lớn. Lynch Group không chỉ là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử mà còn là nhà bán buôn hoa tươi tích hợp lớn nhất tại Úc, sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp đến các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn - một kênh mà nhiều nhà sản xuất mong muốn tiếp cận.

Về mặt chiến lược, thương vụ này mang lại lợi ích cộng hưởng. Hasfarm Holdings có ngay thị phần và kênh phân phối tại Úc, đồng thời củng cố hoạt động tại Trung Quốc. Ngược lại, Lynch Group giải quyết được bài toán nguồn cung khi được tiếp cận trực tiếp các trung tâm sản xuất quy mô lớn của Dalat Hasfarm tại Việt Nam, từ đó đảm bảo nguồn hàng ổn định cho các nhà bán lẻ lớn.

Di sản của nhà sáng lập là minh chứng rõ nét nhất cho thấy một doanh nghiệp từ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra chinh phục thị trường toàn cầu. Hơn cả việc xây dựng một công ty, Cố doanh nhân Thomas Hooft đã biến một vùng đất cao nguyên thành một trong những trung tâm xuất khẩu hoa của khu vực, đưa thương hiệu "hoa Đà Lạt" vươn ra khỏi biên giới quốc gia.