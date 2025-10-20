Công ty lớn mà không có CEO, sếp Coteccons “giải mã” mô hình vận hành sau tái cấu trúc

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó Tổng giám đốc Khối vận hành Coteccons.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Coteccons, bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó Tổng giám đốc Khối vận hành, chia sẻ chi tiết về mô hình điều hành mới mà công ty áp dụng sau quá trình tái cấu trúc.

Theo bà Trang, Coteccons hiện vận hành theo mô hình tổ chức chức năng (functional structure) với Ủy ban Quản trị cấp cao - SCOM, gồm 7 thành viên giữ vai trò điều hành thay cho vị trí Tổng giám đốc.

"Mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao một công ty lớn như vậy mà không có CEO. Thật ra thì về mặt nhân sự là không tìm ra, nhưng cũng không có nghĩa là mình dừng lại. Chúng tôi hình thành Ủy ban Quản trị cấp cao - SCOM - bảy người ở đây ai cũng là CEO cả", bà Trang chia sẻ.

Theo bà, Coteccons đã thiết lập những "ranh giới rõ ràng" giữa các thành viên trong SCOM nhằm đảm bảo phân quyền và phối hợp hiệu quả. Đồng thời, mỗi thành viên SCOM chịu trách nhiệm một mảng cụ thể: người phụ trách thị trường quốc tế và mảng mới, người phụ trách khu vực miền Bắc - miền Trung - miền Nam, người đảm trách mảng EPC và đầu tư công, người lo tài chính - pháp lý - kỹ thuật thi công, người phụ trách khối vận hành, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.

Bà Trang nhấn mạnh, SCOM đóng vai trò như "tập thể CEO": cùng lắng nghe, ra quyết định, giám sát lẫn nhau nhưng vẫn có ranh giới trách nhiệm rõ ràng: "Chúng tôi trao quyền khi thấy người đó đủ năng lực tự chủ, nhưng trao quyền không có nghĩa là buông lỏng. Tin tưởng phải đi cùng với minh bạch."

Theo bà, đây là cách Coteccons kết hợp hài hòa giữa dân chủ và kỷ luật trong quản trị: mọi thành viên đều có quyền nói, nhưng khi đã thống nhất thì phải hành động đến cùng. "Lắng nghe để quyết định, nhưng khi đã quyết thì không bàn nữa, mà phải làm cho tới," bà nói.

Bà cũng chia sẻ, trong một tổ chức lớn, mâu thuẫn và khác biệt là điều bình thường. Và để quản lý sự khác biệt này, Coteccons đang áp dụng các công cụ đánh giá phong cách và năng lực làm việc, qua đó nhận diện điểm mạnh - yếu của từng cá nhân để phối hợp hiệu quả hơn.

Bà Trang cho biết mô hình SCOM không chỉ giúp Coteccons linh hoạt hơn trong vận hành mà còn đặt nền móng cho chiến lược phát triển nhân sự dài hạn. Theo bà, Coteccons tuyển dụng và phát triển nhân tài dựa trên tiềm năng trong tương lai, chứ không chỉ nhìn vào năng lực hiện tại.

Ở góc nhìn cá nhân, bà Trang xem con người là trung tâm của mọi hoạt động: "Coteccons không có mỏ tài nguyên, không có nhà máy sản xuất. Điều duy nhất chúng tôi có là con người. Con người là tài sản lớn nhất, là DNA của Coteccons."

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 cho thấy Coteccons đạt doanh thu thuần 24.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 47% so với cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm.

Tại đại hội, công ty đặt kế hoạch cho năm tài chính 2026 với doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 21% và 54%. Backlog (giá trị hợp đồng chưa thực hiện) hiện đạt 51.600 tỷ đồng.



