Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Công ty tài sản số của SSI chính thức tăng vốn lên nghìn tỷ

05-11-2025 - 08:13 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty tài sản số của SSI chính thức tăng vốn lên nghìn tỷ

Cơ cấu cổ đông của SSI Digital sau khi tăng vốn không được công bố chi tiết.

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 15/10, CTCP Công nghệ Số SSI (SSI Digital) đã nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

SSI Digital được thành lập vào năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực tài sản chính số, blockchain, tài sản số... Vốn điều lệ ban đầu của SSI Digital là 200 tỷ đồng, trong đó Chứng khoán SSI là công ty mẹ nắm 68,54% vốn. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của SSI Digital.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên BCTC quý 3, tại ngày 30/9, SSI Digital chỉ là công ty liên kết gián tiếp của SSI. Trong một diễn biến liên quan, hồi giữa tháng 10, SSI đã công bố Nghị quyết về việc mua 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SSI Digital với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ được doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số này công bố sau.

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang ở bước khởi động đầu tiên, danh sách tổ chức muốn tham gia đã hiện diện đầy đủ. Không chỉ các công ty công nghệ hay start-up blockchain mà còn có sự góp mặt của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp. Các tổ chức đều đang chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi tại một “sân chơi” mới với tiềm năng định hình tương lai của dòng vốn số.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cần vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 65% vốn do các cổ đông tổ chức nắm giữ. Còn lại, 35% vốn do ít nhất hai đơn vị là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sở hữu.

Hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản, có thể cấp phép trước năm 2026. Ngoài SSI, một loạt công ty chứng khoán, ngân hàng như TCBS, VPBankS, VIX hay HDBank, MB cũng đều đã có những động thái tham gia vào lĩnh vực này.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông trùm" hàng không Việt Nam báo lãi quý 3 tăng đột biến, CTCK dự báo cả năm cán mốc gần 9.000 tỷ nhờ một yếu tố đặc biệt

"Ông trùm" hàng không Việt Nam báo lãi quý 3 tăng đột biến, CTCK dự báo cả năm cán mốc gần 9.000 tỷ nhờ một yếu tố đặc biệt Nổi bật

Niềm vui trở lại: Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á

Niềm vui trở lại: Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á Nổi bật

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù từ 6 tháng - 2 năm nếu tái phạm vu khống Vingroup hối lộ

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù từ 6 tháng - 2 năm nếu tái phạm vu khống Vingroup hối lộ

08:00 , 05/11/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/11/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/11/2025

05:00 , 05/11/2025
Yếu tố mùa vụ ủng hộ nhịp phục hồi tháng 11, MBS chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có thể bứt phá

Yếu tố mùa vụ ủng hộ nhịp phục hồi tháng 11, MBS chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có thể bứt phá

00:01 , 05/11/2025
Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá

Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá

20:38 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên