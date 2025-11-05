Công ty tài sản số của SSI chính thức tăng vốn lên nghìn tỷ

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 15/10, CTCP Công nghệ Số SSI (SSI Digital) đã nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

SSI Digital được thành lập vào năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực tài sản chính số, blockchain, tài sản số... Vốn điều lệ ban đầu của SSI Digital là 200 tỷ đồng, trong đó Chứng khoán SSI là công ty mẹ nắm 68,54% vốn. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của SSI Digital.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên BCTC quý 3, tại ngày 30/9, SSI Digital chỉ là công ty liên kết gián tiếp của SSI. Trong một diễn biến liên quan, hồi giữa tháng 10, SSI đã công bố Nghị quyết về việc mua 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SSI Digital với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ được doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số này công bố sau.

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang ở bước khởi động đầu tiên, danh sách tổ chức muốn tham gia đã hiện diện đầy đủ. Không chỉ các công ty công nghệ hay start-up blockchain mà còn có sự góp mặt của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp. Các tổ chức đều đang chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi tại một “sân chơi” mới với tiềm năng định hình tương lai của dòng vốn số.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cần vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 65% vốn do các cổ đông tổ chức nắm giữ. Còn lại, 35% vốn do ít nhất hai đơn vị là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sở hữu.

Hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản, có thể cấp phép trước năm 2026. Ngoài SSI, một loạt công ty chứng khoán, ngân hàng như TCBS, VPBankS, VIX hay HDBank, MB cũng đều đã có những động thái tham gia vào lĩnh vực này.