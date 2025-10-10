Công ty tài sản số DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng vốn

Ngày 10-10, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX chính thức ra mắt nền tảng giao dịch tài sản số DNEX, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình xây dựng hạ tầng công nghệ cho thị trường tài sản số Việt Nam.



Tại sự kiện, DNEX giới thiệu DNEX Simulation – nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư thử nghiệm các nghiệp vụ giao dịch, quản trị danh mục và đánh giá rủi ro mà không phát sinh rủi ro tài chính thực tế.

Hiện nền tảng này mới vận hành ở quy mô thử nghiệm và chưa cung cấp dịch vụ giao dịch thật. DNEX cho biết sẽ tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức khi hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện.

DNEX giới thiệu DNEX Simulation – nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Trong tương lai, DNEX Simulation được kỳ vọng trở thành công cụ đào tạo và thử nghiệm quan trọng, tạo nền tảng cho sự ra đời của sàn giao dịch tài sản số hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trên bản đồ tài chính số khu vực.

Việc DNEX chọn Đà Nẵng làm trụ sở chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được xem là bước đi chiến lược.

Thành phố hiện được Chính phủ và Quốc hội xác định là một trong các địa phương trọng điểm trong khung cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15 và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP – cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Theo đại diện DNEX, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, việc hình thành các sàn giao dịch tài sản số chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn mực quốc tế là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, minh bạch hóa thị trường và nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp.

Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập ngày 9-9, đặt trụ sở tại tòa nhà MISA (Đà Nẵng), với vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng. DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.