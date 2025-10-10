Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty tài sản số DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng vốn

10-10-2025 - 16:14 PM | Doanh nghiệp

DNEX ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng cho thị trường tài chính số tương lai.

Ngày 10-10, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX chính thức ra mắt nền tảng giao dịch tài sản số DNEX, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình xây dựng hạ tầng công nghệ cho thị trường tài sản số Việt Nam.

Tại sự kiện, DNEX giới thiệu DNEX Simulation – nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư thử nghiệm các nghiệp vụ giao dịch, quản trị danh mục và đánh giá rủi ro mà không phát sinh rủi ro tài chính thực tế.

Hiện nền tảng này mới vận hành ở quy mô thử nghiệm và chưa cung cấp dịch vụ giao dịch thật. DNEX cho biết sẽ tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức khi hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện.

Công ty tài sản số DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng vốn- Ảnh 1.

DNEX giới thiệu DNEX Simulation – nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Trong tương lai, DNEX Simulation được kỳ vọng trở thành công cụ đào tạo và thử nghiệm quan trọng, tạo nền tảng cho sự ra đời của sàn giao dịch tài sản số hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trên bản đồ tài chính số khu vực.

Việc DNEX chọn Đà Nẵng làm trụ sở chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được xem là bước đi chiến lược.

Thành phố hiện được Chính phủ và Quốc hội xác định là một trong các địa phương trọng điểm trong khung cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15 và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP – cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Theo đại diện DNEX, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, việc hình thành các sàn giao dịch tài sản số chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn mực quốc tế là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, minh bạch hóa thị trường và nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp.

Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập ngày 9-9, đặt trụ sở tại tòa nhà MISA (Đà Nẵng), với vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng. DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Diễn đàn tài sản số 2025: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy bứt phá

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công Thương đề xuất bao tiêu 75% sản lượng điện LNG, VinEnergo đề xuất không thấp hơn 90%

Bộ Công Thương đề xuất bao tiêu 75% sản lượng điện LNG, VinEnergo đề xuất không thấp hơn 90% Nổi bật

Hệ sinh thái NextTech của Shark Bình: Nhiều pháp nhân đã ngừng kinh doanh, trong đó có startup Fastgo

Hệ sinh thái NextTech của Shark Bình: Nhiều pháp nhân đã ngừng kinh doanh, trong đó có startup Fastgo Nổi bật

"Mỏ vàng" 1.000 tỷ USD cách mặt đất 1.000 mét vẫn còn bỏ trống: Cơ hội lớn cho Việt Nam, thành lập liên minh khai thác

"Mỏ vàng" 1.000 tỷ USD cách mặt đất 1.000 mét vẫn còn bỏ trống: Cơ hội lớn cho Việt Nam, thành lập liên minh khai thác

16:04 , 10/10/2025
TTC được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

TTC được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

15:30 , 10/10/2025
Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

11:41 , 10/10/2025
'Sóng ngược' đáng chú ý ngành F&B: Bán trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69.000 đồng giữa lúc mọi thứ đều tăng giá

'Sóng ngược' đáng chú ý ngành F&B: Bán trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69.000 đồng giữa lúc mọi thứ đều tăng giá

10:35 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên