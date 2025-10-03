Diễn đàn tài sản số 2025: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy bứt phá

Vào ngày 2/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hoà Lạc, Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn "Thị trường Tài sản số: Từ đổi mới đến bứt phá", trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 - sự kiện khoa học công nghệ lớn nhất trong năm nhằm hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây là sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thảo luận về xu hướng phát triển thị trường tài sản số, khung pháp lý thí điểm cũng như các cơ hội hợp tác mới.

Diễn đàn do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam tổ chức trong bối cảnh Việt Nam vừa ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực. Đây được xem là những bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam bắt nhịp cùng xu thế token hóa tài sản thực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Diễn giả, khách mời hàng đầu

Diễn đàn sẽ quy tụ nhiều diễn giả uy tín, mang đến góc nhìn đa chiều từ cơ quan quản lý, hiệp hội ngành và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tài sản số. Tại diễn đàn, ông Tô Trần Hoà – Phó Ban Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), ông Phan Đức Trung – Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam, cùng đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an sẽ trực tiếp chia sẻ quan điểm về hoạt động thị trường trong nước. Đây là cơ hội hiếm có để có thể đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lý. Từ góc độ quốc tế, ông David Chan – Giám đốc Điều hành Boston Consulting Group (BCG) Hồng Kông – mang đến kinh nghiệm quốc tế và những khuyến nghị cho Việt Nam. Sự góp mặt của các diễn giả hàng đầu được kỳ vọng sẽ đem lại bức tranh đa dạng, toàn diện và cập nhật nhất về sự phát triển của thị trường tài sản số.

Nội dung phong phú, đa chiều

Chương trình sẽ diễn ra từ 8h30 đến 12h00 với nhiều nội dung nổi bật: các bài tham luận chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cũng như phiên thảo luận bàn tròn "Tài sản số và blockchain - Động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số: Cơ hội, thách thức và hành động".

Các chuyên gia sẽ cùng phân tích cơ hội mà công nghệ blockchain và token hóa tài sản thực mang lại cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời chỉ ra những thách thức cần giải quyết, từ khung pháp lý, an ninh mạng đến năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Điểm nhấn quan trọng của diễn đàn là phần thảo luận mở và Q&A, nơi các doanh nghiệp có thể trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ vướng mắc thực tiễn và được tư vấn từ cơ quan quản lý cũng như các chuyên gia đầu ngành. Đây chính là cơ hội để tháo gỡ những "điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển, đồng thời tìm ra giải pháp thúc đẩy thị trường vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

Xu hướng mới trong quản lý tài sản số

Trong bối cảnh toàn cầu, token hóa tài sản thực và giao dịch trên nền tảng số đang trở thành xu hướng nổi bật, mở ra phương thức mới trong huy động vốn, thương mại và quản lý tài sản. Sự ra đời của Luật Công nghiệp Công nghệ số cùng với Nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam là bước đi chiến lược, khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Diễn đàn không chỉ là nơi cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn thúc đẩy hợp tác công – tư, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để cộng đồng kinh tế số Việt Nam cập nhật chính sách mới, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các mô hình kinh doanh bền vững.

Đồng hành cùng đổi mới, hướng tới bứt phá

Diễn đàn Thị trường Tài sản số được tổ chức trong bối cảnh cơ chế chính sách đã "mở cửa" thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một khung pháp lý thuận lợi, đồng thời bảo đảm tính an toàn và minh bạch cho sự phát triển của thị trường mới mẻ này.

Hơn thế nữa, thông qua cơ chế đối thoại cởi mở, diễn đàn sẽ là nơi để doanh nghiệp trực tiếp đối diện với những vướng mắc, được lắng nghe và hỗ trợ tháo gỡ. Đây chính là thông điệp cốt lõi: giải quyết điểm nghẽn để cùng nhau khai thông thị trường, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế số Việt Nam.

Thông tin chi tiết tại: nic.gov.vn