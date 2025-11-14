Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty thiết bị điện tạo ra "quái vật" nặng 260 tấn chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

14-11-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp duy trì mức chi trả 20%, và là năm thứ 11 liên tiếp thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, công ty từng chia cổ tức cao nhất ở mức 30% vào năm 2021.

Công ty thiết bị điện tạo ra "quái vật" nặng 260 tấn chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%- Ảnh 1.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC, mã CK: TBD) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 24/12.

Với hơn 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, EEMC dự kiến sẽ chi khoảng 65 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Cổ đông lớn nhất là CTCP Điện lực Gelex sở hữu 46,9% vốn, dự kiến nhận về khoảng 30 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm 46,5% vốn, cũng nhận số tiền tương đương.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp duy trì mức chi trả 20%, và là năm thứ 11 liên tiếp thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, công ty từng chia cổ tức cao nhất ở mức 30% vào năm 2021. ﻿

Công ty thiết bị điện tạo ra "quái vật" nặng 260 tấn chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%- Ảnh 2.

Công ty thiết bị điện tạo ra "quái vật" nặng 260 tấn chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%- Ảnh 3.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, EEMC ghi nhận doanh thu gần 2.249 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 144 tỷ đồng, tăng 187% so với năm 2023. Năm 2022, 2023 là 2 năm lợi nhuận thấp nhất của EEMC kể từ năm 2016. Giai đoạn 2016 - 2021, doanh thu của công ty liên tục trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trên 100 tỷ đồng.

Trong quý 3/2025, TBD ghi nhận doanh thu thuần hơn 506 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 11%, đạt hơn 28 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 56%. Lãi ròng tăng 91% lên 119 tỷ đồng.﻿

﻿Năm 2019, EEMC đã thiết kế và chế tạo thành công máy biến áp đầu cực nhà máy điện ba pha 500kV - 467MVA, nặng 420 tấn, là máy biến áp đầu cực thủy điện lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Cuối năm 2024, EEMC tổ chức Lễ xuất xưởng và gắn biển công trình “Thiết kế, chế tạo máy biến áp 500kV - 3x300MVA”. Công trình có trọng lượng khoảng 260 tấn, độ cao tương đương ngôi nhà 3 tầng có diện tích trên 70m2. ﻿

Phụng Tiên

